L'Arquebisbat de Tarragona ja va apartar el rector que presumptament va abusar de nens

L'Arquebisbat de Tarragona va investigar l'actual rector de l'església de Sant Feliu de Constantí i a un altre clergue després de ser denunciats per "presumptes tocaments a menors amb finalitat libidinosa", ha informat l'Arquebisbat aquest dimarts en un comunicat.





El rector de Constantí, Francesc Xavier Morell, va ser apartat durant dos anys per l'Arquebisbat tarragoní, ha informat l'emissora Catalunya Ràdio.





En el comunicat, l'Arquebisbat ha explicat que al juny de 2015 i al novembre de 2016 van ser denunciats dos clergues per presumptes tocaments --Morell i un altre del qual no s'ha revelat la identitat--.





En el cas de Morell, havia estat citat a declarar en 2010 en una investigació civil per "un cas de pedopornografia", que va ser sobresegut pel jutge, i l'Arquebisbat remarca que fins a la reforma de 2010 de la legislació canònica sobre abusos no constituïa un "delictium gravius".





En tots dos casos es va ordenar una investigació prèvia dels fets i es va informar del resultat a la Congregació per a la Doctrina de la Fe, que va ordenar en el cas de Morell l'arxiu 'pro nunc' de la causa per falta d'elements amb particular vigilància per un temps prudencial, i en l'altre es van adoptar mesures disciplinàries proporcionades als fets provats.





En un altre comunicat, Morell ha afirmat que, d'acord amb l'arquebisbe de Tarragona, ha decidit "demanar absentar-se un temps" a les parròquies, tot i que els fets ocorreguts no l'impedeixen exercir el ministeri.





Morell havia estat nomenat al setembre de 2018 rector de les parròquies de Sant Feliu Màrtir de Constantí i Sant Sebastià de la Canonja.





PERDÓ





L'Arquebisbat de Tarragona ha condemnat tot abús sexual, de poder i de consciència, "especialment quan hagi estat comès per un clergue contra un menor", i ha convidat a denunciar davant la comissió encapçalada pel promotor de justícia de la institució.





Ha demanat perdó principalment a les víctimes d'aquests abusos, i ha mostrat el seu compromís de reparar segons justícia els danys espirituals i morals causats i implementar aquelles mesures necessàries perquè els espais eclesiàstics siguin llocs absolutament segurs per a la infància i la joventut.





Ha mostrat la seva disponibilitat a continuar investigant els fets denunciats i a col·laborar amb la justícia per aclarir-, perquè poden lesionar greument la persona, la convivència social i particularment la comunitat eclesiàstica.