Els taxistes madrilenys han decidit en assemblea desconvocar la vaga indefinida que mantenien des de feia dues setmanes. Un 53,9 per cent dels professionals del sector que han votat en el referèndum convocat aquest dimarts s'han decantat per deixar l'aturada.





Després que el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, rebutgés de nou les exigències del sector, els taxistes han votat abandonar la vaga manifestant que se senten "insultats" i "humiliats" per la Comunitat.





El sector va decidir anar a la vaga indefinida el 21 de gener, abans de la celebració d'Ifema, la fira de turisme d'Espanya.





El president de la Federació Professional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, ha explicat que després de la reunió en la Conselleria de Transports el col·lectiu del taxi va sentir "insultat", "menyspreat" de la forma "més mesquina i rèptil" per la negativa de la Comunitat a regular a la VTC i "desdir-se" del compromès a l'inici del conflicte, on si es mostrava partidari d'això.









Després d'aquesta situació, les dues principals ciutats d'Espanya acabaran mostrant dos règims diferents respecte a la VTC. Mentre que a Barcelona serà necessari demanar amb antelació de fins a 1 hora un servei de VTC, a Madrid es podrà contractar de forma immediata un viatge interurbà amb companyies com Uber o Cabify.





GARRIDO SACA PECHO





El president de la Comunitat de Madrid s'ha alegrat aquest dimarts que els taxistes hagin "reflexionat" i decidit abandonar la vaga indefinida iniciada fa 16 dies i ha assegurat que mai degueren haver deixat de treballar, lamentant que hagin estat "mal guiats per uns pocs".





"M'alegra que els taxistes hagin reflexionat i tornin a treballar. Mai degueren deixar de fer-ho, van estar mal guiats per uns pocs", ha assenyalat Garrido, en declaracions a Onda Cero, minuts després de conèixer la desconvocatoria de l'aturada.





En aquest sentit, ha assegurat que els taxistes tenen el seu suport per a treballar "a favor del taxi" però no per a eliminar un sector, en relació a les VTC, entenent, a més, que la competència és "bona perquè tot el sector millori" i recordant que Brussel·les "aposta sempre per la competència i la llibertat".