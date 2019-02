Número independentista al saló de moda 080 Fashion

La desfilada de la dissenyadora de moda Miriam Ponsa en el saló de moda barceloní 080 Fashion ha comptat aquest dimarts a la tarda amb cadires grogues amb el nom dels dirigents independentistes presos i a l'estranger.





Cadascuna de les cadires, a primera fila, tenia un dels noms dels independentistes, amb una mateixa llegenda sota en català: 'Mai podran empresonar les idees. Jordi Cuixart'.





També hi havia cadires dedicades als membres dels CDR Adrià Carrasco --en Bèlgica-- i Tamara Carrasco --que no pot sortir de Viladecans (Barcelona) per ordre judicial--, als que va anar a detenir la Guàrdia Civil dins de la operació 'Cadera'.





Ponsa --que ja va al·ludir al procés sobiranista en l'edició de l'any passat-- ha sortit a la passarel·la al final de la desfilada i ha rebut un ram de flors que ella mateixa ha col·locat a la cadira de la secretària general d'ERC i que està a Suïssa, Marta Rovira.





En declaracions després de la desfilada, Ponsa ha dit que està molt compromesa políticament: "No distingeixo la marca de la meva persona, perquè el que faig és la meva passió", a més que les seves col·leccions són autobiogràfiques.