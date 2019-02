El Grup Santander redueix un 4,5 per cent el patrimoni després de la sortida de 7.525 milions en fons

El Grup Santander va tancar 2018 amb una sortida de fons d'inversió de 7.525 milions d'euros, el que ha suposat una reducció del patrimoni del 4,5 per cent en relació amb l'exercici anterior, el capital ascendia a un total de 165.413.000 d'euros.









Els actius es van reduir un 2 per cent fins als 329.000 milions d'euros, segons l'informe financer de l'entitat, a causa sobretot de la depreciació d'actius i de productes d'inversió comercialitzats.





Va influir també de forma negativa la caiguda en la inversió al Regne Unit, que va disminuir prop del 11 per cent, si bé la depreciació del real brasiler va provocar també part de la reducció de capital.





Fonts del sector expliquen que aquest mal any en fons d'inversió no té a veure només amb una mala gestió, sinó que està relacionat amb la situació general, ja que en el conjunt d'Europa els fons es van reduir en un 5,7 per cent i a Llatinoamèrica van caure un 3,9 per cent.





No obstant això, cal posar de manifest que les sortides de diners de la filial espanyola podrien no ser degut només a una estratègia mal organitzada al país, sinó a una caiguda de la inversió a nivell global. A Europa, el total dels fons es va reduir un 6,7%, fins als 70.562 milions d'euros i a Llatinoamèrica, aquesta caiguda va ser del 3,9%.