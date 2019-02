Localitzen a Barcelona un nen raptat fa més d'un any a Holanda

La Policia Nacional ha localitzat en un habitatge de Barcelona un menor de vuit anys que havia sostret a la seva mare el 12 de juny de 2018 a la ciutat holandesa de Kruisstraat pel seu pare i un amic d'aquest.









Segons ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimecres, aquest dia, el pare, que té nombrosos antecedents per delictes violents, va introduir per la força al nen en un vehicle i es va donar a la fuga.





Les autoritats holandeses van detectar la presència dels implicats a Catalunya, i van emetre el 27 de juliol una Ordre europea d'investigació en la qual se sol·licitava la localització i protecció del menor.





Avisaven que el menor havia estat sostret pel seu pare a la mare, que ostenta la pàtria potestat i la custòdia en exclusiva del nen, i advertien que el progenitor era una persona "violenta i perillosa" pels seus antecedents.





Després de comunicar tal extrem a les autoritats espanyoles, agents de la Unitat de Família i Dona (Ufam) central de la Policia Nacional van començar les gestions operatives per localitzar el menor per localitzar-lo, protegir-lo i tornar-lo a la seva mare.





SEGUEIX LA INVESTIGACIÓ





En la investigació, els agents van descobrir que els investigats estaven en un habitatge de la ciutat de Barcelona, per la qual cosa es va requerir al Grup operatiu especial de seguretat (Goes) per realitzar un escorcoll.





Els agents van localitzar el menor a l'interior de l'immoble, així com a un dels investigats, que va ser detingut, mentre que continuen les gestions per localitzar el pare.





Un educador d'un centre d'acollida es va fer càrrec del menor a l'espera que sigui retornat a la seva mare a Holanda, que és qui ostenta la pàtria potestat i custòdia en exclusiva després del procés de separació dels pares.