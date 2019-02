El rebut de la llum puja un 78% en 15 anys

El rebut de la llum per a un usuari mitjà ha pujat un 77,5% en només 15 anys, encarint en més de 400 euros la factura anual, segons dades de Facua-Consumidors en Acció.









Així, enfront dels 522 euros abonats en 2003 per un usuari mitjà amb tarifa regulada, l'any passat el rebut de l'exercici complet va ser de 926 euros.





Facua assenyala que per a l'estudi ha utilitzat un usuari amb un consum de 366 quilowatts hora (kWh) mensuals i una potència contractada de 4,4 kW. Aquest perfil de consumidor mitjà utilitzat per realitzar la comparativa és l'analitzat per l'associació sobre més de 50.000 factures d'habitatges ocupats.





D'aquesta manera, davant els 43,47 euros de mitjana mensual que va representar la factura elèctrica el 2003 per a l'usuari mitjà, l'any passat va ascendir a 77,18 euros.





L'associació de consumidors destaca que 2018 va ser el segon any més car de la història, només per darrere del 2012, quan el rebut anual va suposar 958,41 euros (79,87 euros de mitjana mensual). Segons Facua, el 2018, els usuaris van patir tres de les cinc factures elèctriques mensuals més cares a nivell històric.





L'any en què els usuaris van patir la major pujada va ser 2011, quan l'increment va representar el 18,2% respecte a l'exercici anterior. El segon major increment va ser el de 2009, de l'11,4%, seguit del de 2017, del 10,7%.