El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assenyalat aquest dimarts que la immigració il·legal és una crisi nacional urgent i ha promès construir un mur a la frontera sud del país, durant el seu discurs de l'estat de la unió.





"Construiré el mur", ha subratllat Trump. "No és només un mur de formigó. Es farà a zones en què la necessitat és més gran", ha asseverat el mandatari, que ha afegit que "on s'alcen murs, el nombre de persones que entra il·legalment baixa".





El mandatari nord-americà ha assenyalat que la seguretat fronterera és una "qüestió moral" i ha afirmat que la seva Administració ha enviat al Congrés una proposta amb "sentit comú" per posar fi a la crisi a la frontera sud.





"Inclou assistència humanitària, més agents de la llei, detecció de drogues en els nostres ports i plans per a una nova barrera física", ha recalcat.





Trump també ha informat que enviarà 3.750 tropes addicionals a la frontera sud del país per preparar-se per a l'arribada de "caravanes de migrants il·legals".





El president dels Estats Units ha assenyalat que amb l'arribada d'immigrants il·legals hi ha menys llocs de feina, que les escoles i hospitals estan saturats i que es produeixen més delictes al país. A més ha indicat que els treballadors de classe mitjana són els que pateixen l'arribada "massiva" d'immigrants il·legals.





"Any rere any milers de nord-americans són assassinats per estrangers il·legals", ha assegurat. "Ningú no hauria de patir el dol que han hagut de passar per aquest motiu", ha afegit el magnat.