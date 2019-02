Ignacio Hernández Medrano ha estat proclamat aquest dimecres Premi Empresa de la Fundació Princesa de Girona (FPdG) 2019 per un projecte que fa servir la tecnologia per millorar l'assistència als pacients.





Així s'ha posat de manifest durant l'acte de proclamació del Premi, que va estar presidit pel Rei i que ha comptat amb l'assistència del president de les Canàries, Fernando Clavijo, a més de diferents autoritats insulars i locals.





En aquest sentit, Hernández ha mostrat la seva alegria per haver rebut aquest premi: "Estic emocionat i sense paraules. Molt agraït perquè li havia posat molta preparació a la seva elaboració".





Ignacio Hernández Medrano és llicenciat en medicina clínica per la Universitat Miguel Hernández d'Elx, i ha realitzat diversos postgraus en direcció mèdica i gestió clínica, i en direcció i gestió d'R+D+I en ciències de la salut. També ha realitzat estudis graduats en la Singularity University, de Mountain View a Califòrnia.





Ha treballat durant deu anys al servei de neurologia de l'Hospital Universitari Ramón i Cajal, on va coordinar la seva estratègia d'investigació.





A més, és CEO-fundador de Savana, una plataforma d'intel·ligència artificial que accelera i expandeix la investigació mèdica, així com incrementa la qualitat de l'assistència als pacients i de la gestió hospitalària.





BELIL: LA FUNDACIÓ TREBALLA PER I PER ALS JOVES





El president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil, ha dit que 90 organitzacions formen ja part de la institució, que treballa "per i per a" els joves. "Quan un jove parla no sempre és escoltat. A la Fundació volem que sí ho sigui, de manera que premiem cada any a cinc joves capaços de fer coses extraordinàries", ha apuntat.





"Des que són proclamats [com a Premi Empresa], els guanyadors es converteixen en referents per a tota la joventut", i alhora ha mostrat la seva preocupació per l'ocupabilitat entre els joves.