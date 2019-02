Un hotel de Calella que allotjava als agents va decidir tancar, després de les protestes.





El Jutjat d'Instrucció 2 d'Arenys de Mar (Barcelona) ha enviat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les diligències contra la diputada d'ERC al Parlament i alcaldable a Pineda de Mar, Mònica Palacín, per presumptament expulsar policies de dos hotels d'aquest municipi després de l'1-O.





Segons ha informat aquest dimecres el TSJC, la Sala civil i penal del TSJC ha designat ponent i sala d'admissió en relació a la querella presentada pel Ministeri Fiscal contra la diputada, i la causa està pendent d'admissió.





El Jutjat ha acordat inhibir-se del coneixement de les diligències pel que fa a l'acció exercida per la Fiscalia contra la diputada a favor de la Sala Penal del TSJC, i aquesta sala ha designat com a ponent el magistrat Jordi Seguí.





El jutge d'Arenys va admetre a tràmit a l'abril una querella presentada per la Fiscalia contra tres tinents d'alcalde, un regidor i el cap de la Policia Local de Pineda de Mar (Barcelona) per la presumpta expulsió de policies de dos hotels on s'allotjaven en octubre.





La querella es dirigia contra Palacín, regidor d'ERC al municipi, així com contra els tinents d'alcalde Carme Aragonès, Jordi Masnou i Sílvia Biosca (PSC), i el cap de la Policia Local, Carles Santacreu, per un presumpte delicte de coaccions.





Segons la Fiscalia, Aragonès, Masnou, Palacín i Santacreu es van presentar el 2 d'octubre cap a les 21.00 hores en un hotel que s'allotjava agents de la Policia Nacional per presumptament demanar a la direcció de la cadena hotelera, "prevalent-se de l'autoritat que representaven", que els expulsés.





La direcció de la cadena hotelera va respondre que els agents tenien reserva fins al 5 d'octubre i Masnou va advertir al gerent que, "si no tirava als policies, li anava a tancar l'hotel al dia següent i anava a estar tancat cinc anys" , segons relata el ministeri públic en la querella.





Els càrrecs municipals van abandonar el lloc després de la conversa i el gerent de la cadena d'hotels, "impulsat pel temor a possibles i creïbles represàlies", va redactar una carta en què comunicava que es veia obligat a desallotjar el 3 d'octubre abans de les 16.00 hores als agents de la Policia Nacional que s'allotjaven en dos dels seus establiments, segons la querella de la Fiscalia.





Els dos hotels allotjaven 496 agents de Policia Nacional traslladats a Catalunya en motiu de la convocatòria i posterior celebració del referèndum l'1 d'octubre de 2017.