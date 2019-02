La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha alertat de nou de la "falta de transparència" en la contractació de serveis del sector funerari, ja que ha detectat pràctiques en matèria de càlcul de costos, facturació i informació dels serveis que considera inadequades i poc transparents.





En un roda de premsa per presentar el balanç de l'any 2018, Vilà ha posat èmfasi en aquesta qüestió i ha explicat que, en un dels casos tractats, es va revisar una factura d'un servei funerari amb un preu final de 11.127 euros: "La reclamant era una persona vulnerable que ens va dir que no havia sol·licitat alguns dels serveis que se li havien cobrat".





Ha lamentat que l'empresa, que no ha volgut identificar, no va acceptar la reclamació, per la qual cosa la Sindicatura va plantejar la qüestió davant l'Agència Catalana de Consum, arribant l'assumpte a substanciar en seu arbitral, que va resoldre en dret i per unanimitat estimar part de la reclamació.





Vilà també ha assenyalat "irregularitats" en la prestació de serveis funeraris per part de Cementiris de Barcelona (CBSA) en matèria de càlcul de costos, facturació i informació dels serveis, pel que ha instat que la ciutadania disposi d'un document que informe bé a les famílies en un moment tan delicat.





ALTRES PROBLEMES





En relació a l'habitatge, ha advertit que es perpetua el problema d'accés a l'habitatge de compra o lloguer: "S'ha convertit en una missió impossible a Barcelona i a part de municipis del voltant", pel que ha demanat planificar i prioritzar polítiques socials d'habitatge a través del Consorci de l'habitatge de la Generalitat.





Ha afirmat que aquestes polítiques han d'aconseguir l'objectiu del 15% d'habitatges principals a Barcelona abans de l'any 2027, i també ha explicat que han rebut a persones afectades per la compra executada pels fons inversors de l'edifici on resideixen.





En relació als narcopisos, ha instat Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra a persistir en el treball conjunt, mentre que, en l'àmbit de l'accessibilitat, ha assenyalat el dèficit de taxis adaptats --només 91 de les 10.521 llicències-- , i també ha demanat millorar el drenatge de les Àrees d'Esbarjo de Gossos (AEG) de la ciutat.





Vilà ha criticat la falta de places en residències de gent gran, per sota de les 2,37 places per cada 100 habitants: "Concretament, ens trobem en 1,49 places per 100 habitants, el que suposa un dèficit de 6.000 places", per el que ha demanat un planificació d'equipaments residencials per a solucionar aquest dèficit.