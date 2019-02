Un clàssic tens, ple de moments brillants i 'fair play' per ambdues parts. Algú pot demanar alguna cosa més? La primera trobada a semifinals de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i el Reial Madrid s'ha saldat amb un empat a un i una mostra de fortalesa i bon futbol per tots dos rivals.





El primer gol del partit el va marcar Lucas Vázquez al minut cinquè. Rapidesa ofensiva: així va saltar a la gespa l'equip blanc, que va aprofitar un Messi a la banqueta per dominar el joc pràcticament en tota la primera part del partit.





Va ser Malcolm qui va igualar el marcador ja en la segona part, quan el rellotge marcava el minut 57, després d'un xut de Luis Suárez al pal. Va ser precisament a partir de l'arrencada de la segona meitat quan els blaugranes es van recobrar a temps per equilibrar no només al marcador, sinó també el domini de la pilota (el Barça va acabar aquest derbi amb un 57% de control de la pilota, davant del 43% del Madrid).





La reacció va venir sobretot per l'entrada de Messi a l'onze, que va entrar en substitució d'un Coutinho despistat i sense gràcia. A la represa, el Barça va recuperar la seva força i van ser diverses les ocasions de gol, tot i que els blancs van oferir gran resistència enfront dels atacs culers. De fet, fins i tot el Madrid va estar a punt de signar l'1-2, però Bale no va aconseguir rematar una jugada iniciada per Benzema aprofitant a un Ter Stegen fora de l'àrea.





El "vist per a sentència" arribarà al Bernabeu, on uns i altres hauran esgotar els 90 minuts de partit per arribar a la final de la Copa del Rei.