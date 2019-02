La jutge deixa en llibertat Eduardo Zaplana

La titular del jutjat d'instrucció número 8 de València, que investiga el cas Erial, ha decretat aquest dijous la posada en llibertat de l'expresident de la Generalitat Valenciana i exministre de Treball Eduardo Zaplana, segons han confirmat fonts de l'entorn de l'exdirigent popular.





La jutge adopta aquesta decisió en considerar que no hi ha ara el risc de fuga que va apreciar en altres ocasions per mantenir-lo en presó preventiva.









Eduardo Zaplana es troba ingressat des de mitjans de desembre a l'Hospital La Fe de València a causa de la leucèmia que pateix. Precisament per aquest motiu, els seus advocats havien sol·licitat en diverses ocasions la seva posada en llibertat argumentant que hi ha un "risc vital".





La jutge va acordar la presó provisional, comunicada i sense fiança per a Eduardo Zaplana, el passat mes de maig, després de ser detingut per presumptes delictes de blanqueig de capitals, malversació i prevaricació.