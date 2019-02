La filla de l'escriptor Josep Maria Espinàs amb Síndrome de Down, a la qual va dedicar el llibre 'El teu nom és Olga' (1986, i traduït a diversos idiomes), ha mort la nit d'aquest dijous, ha informat l'editorial La Campana.





En un apunt de Twitter, l'editorial que va fundar Espinàs ha enviat una abraçada a tota la família per la mort d'Olga, als 64 anys.





"Petons, com sempre, fins a deu. Així, mentre jo et donava els deu petons, aprenies a explicar. I tu sempre has volgut corresponderme --bromista i tierna-- donant-me onze. Gràcies per tot, estimada Olga", ha parafrasejat la editorial.









Segons fonts funeràries, la vetlla serà aquest dijous des de les 16 hores, i el funeral se celebrarà al Tanatori de Sancho d'Àvila al migdia de divendres segons l'editorial.