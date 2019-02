La Sala Penal del Tribunal Suprem que jutjarà el 'procés' independentista a Catalunya ha rebutjat aquest dijous la petició d'alguna de les defenses d'ajornar l'inici del judici, que segueix fixada per al proper 12 de febrer, amb l'objectiu d'accedir al que s'anomena prova anticipada.

Així mateix, els magistrats mantenen a la presó a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i als exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, malgrat que van denunciar vulneració dels seus drets durant el seu trasllat a la presó madrilenya de Soto del Real. En aquest sentit, afirma que ja ha tornat a reiterar al Ministeri de l'Interior, que dirigeix Fernando Grande-Marlaska, la necessitat del "escrupolós respecte a la dignitat dels processats".





El tribunal del 'procés' ha dictat aquest dijous un acte en el qual ha desestimat la petició d'alguns advocats de retardar el començament de la vista oral per poder tenir coneixement de part de la prova documental aportada a la causa per altres defenses. Concretament, aquesta sol·licitud la van fer els advocats de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, l'exconseller Raül Romeva i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a més dels processats abans esmentats.





Per al Suprem és "obligat" no acceptar aquesta pretensió perquè, segons recorda, la prova documental, a diferència del que expressen els escrits de les defenses, es practica en el judici, "no s'anticipa al plenari". En aquest sentit, explica que "parlar de prova documental anticipada per referir-se als documents que han estat reclamats, suposa distanciar-se del genuí significat processal de la prova anticipada", que --indica-- està contemplat per "supòsits d'irrepetibilitat d'una determinada declaració testifical".





"HUMILIACIÓ" DURANT EL TRASLLAT





En aquesta mateixa resolució, dictada a cinc dies que arrenqui la vista oral contra els 12 líders independentistes, contesta a una altra de les al·legacions plantejada per l'advocat de Sànchez, Rull i Turull sobre la "humiliació" que suposadament van patir durant el trasllat que va tenir lloc el passat 1 de febrer des de la presó de Lledoners (Barcelona) fins al centre penitenciari de Soto del Real per posar-los a disposició del Tribunal Suprem.





Després de lamentar la conducta d'un guàrdia civil suspès per difondre en xarxes socials un vídeo on s'escolta les "rialles de mofa" dels agents durant el trajecte, el lletrat Jordi Pina va sol·licitar a la Sala que deixés en llibertat provisional als seus clients, si no pot garantir la seva dignitat, tenint en compte que a partir de la setmana vinent hauran de tornar a ser traslladats en furgó policial gairebé diàriament i durant diversos mesos per assistir a les sessions del judici.





Davant d'això, el Suprem recorda que ja "va posar en coneixement de les autoritats responsables del trasllat la necessitat que aquest es verifiqués amb escrupolós respecte a la dignitat dels processats". A més, recorda que els fets denunciats ja "estan sent depurats" per la Guàrdia Civil i que qualsevol al·legació ha de ser resolta en "aquest àmbit d'actuació".





Amb tot això, la Sala presidida pel magistrat Manuel Marchena no considera necessari canviar la mesura cautelar de presó preventiva perquè considera que aquests fets no modifiquen les circumstàncies per les quals el jutge instructor de la causa, Pablo Llarena, va acordar l'ingrés a la presó . "Els pressupostos a què s'ha associat la vigència d'aquesta mesura segueixen intactes i no poden ser neutralitzats per l'episodi ocorregut durant el trasllat", subratlla l'acte.





Finalment, els magistrats fan referència a la petició que també va fer l'advocat Jordi Pina sobre un requeriment a la secretària d'Estat responsable de la campanya de comunicació 'Espanya Global', dependent del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació, Irene Lozano, perquè s'abstingui de fer declaracions que puguin "menyscabar el dret a la presumpció d'innocència" dels acusats, ja que encara no han estat jutjats.