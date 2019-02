La iniciativa '100tífiques', organitzada per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i la Conselleria d'Educació de la Generalitat, vol reivindicar el paper central de la dona en la ciència actual i oferirà 100 xerrades simultànies dilluns a un centenar d'escoles catalanes a càrrec de científiques d'universitats, empreses i centres de recerca, emmarcades en la Biennal de Ciutat i Ciència que impulsa l'Ajuntament de Barcelona.





'100tífiques' vol visibilitzar el paper estratègic de la dona en la ciència i incentivar vocacions científiques entre les nenes, i les xerrades al centenar d'escoles --la central la protagonitzarà la Premi Nobel de Química Ada Yonath a l'Espai Josep Bota de Barcelona - mobilitzarà més de 10.000 alumnes d'ESO.





Les participants en la iniciativa s'han reunit aquest dijous al Parc Científic de Barcelona en una sessió de formació organitzada pel Barcelona Institute per Science and Technology (Bist), on debaten sobre el paper de la dona com 'role model' i sobre didàctica de la ciència.





La direcció general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat, Mar Camacho, ha remarcat que hi ha feina per fer per despertar vocacions científiques, i ha aplaudit la iniciativa d'acudir a un centenar d'escoles.





TRENCAR ESTEREOTIPS





La concepció de '100tífiques' té similituds amb el 'Dia de la ciència a les escoles' impulsat per la Generalitat i el FCRI, i es basa en el fet que els estereotips de gènere apareixen aviat i influeixen en els interessos de les nenes.





El 28% dels investigadors del món són dones, segons la Unesco, i en l'ensenyament superior són el 35% dels estudiants de carreres STEM, i a Catalunya només el 20% de catedràtics són dones i només un 26% dels càrrecs de responsabilitat en els centres CERCA ho són.