La direcció de CaixaBank ha comunicat als representants dels treballadors les condicions de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per a 2.157 empleats, en què s'ofereix una indemnització de fins a 33 dies per any treballat amb un topall de 24 mensualitats als menors de 53 anys, segons sindicats.

Aquest dijous ha tingut lloc la cinquena taula de negociació de l'ERO en el marc del nou Pla Estratègic 2019-2021 del banc presidit per Jordi Gual, que pretén una reducció del 18% de la xarxa d'oficines i que, com a conseqüència, afectarà 2.157 persones.





CaixaBank ha presentat una proposta per a les extincions de les províncies excedentàries que es basa en tres tipus de sortides per col·lectius segons l'edat.





D'aquesta manera, pel col·lectiu de treballadors de 55 anys en endavant, el banc proposa l'extinció del contracte amb el 50% del salari regulador que percebran durant els cinc anys següents en un pagament únic amb descompte de la prestació per desocupació, així com un conveni especial en funció de l'edat de sortida i fins als 63 anys.





Per al grup de treballadors amb edats compreses entre els 53 i 54 anys, CaixaBank planteja la mateixa indemnització que el grup anterior --50% del salari regulador de cinc anualitats--, a més d'un conveni especial fins als 60 anys amb la Seguretat Social.





A l'últim col·lectiu, conformat pels empleats amb edats inferiors als 53 anys, l'entitat ofereix 33 dies per any treballat amb un màxim de dues anualitats --24 mensualitats-- en un pagament únic i sense cap tipus de conveni amb la Seguretat Social.





Segons sindicats, les dates de sortides les plantegen entre 2019 i 2020, amb diferents finestres per a cada un d'aquests anys. A més, l'ordre de sortides seria en funció de les integracions d'oficines que s'anessin produint.





ACOMIADAMENTS FORÇOSOS: 30 DIES I 22 MENSUALITATS





En cas de no arribar a l'adhesió de la totalitat de l'ERO de forma voluntària, CaixaBank podria amortitzar de manera unilateral, aplicant-se a aquestes sortides 30 dies per any i un màxim de 22 mensualitats. L'obertura del procés de petició de desvinculació s'iniciarà al llarg del primer semestre de 2019.





D'altra banda, el banc català ofereix una compensació de 5.000 euros en les mobilitzacions geogràfiques provincials forçoses en el cas que el desplaçament sigui superior a 100 quilòmetres del seu lloc de treball actual.





Així mateix, l'entitat ha manifestat que vol ampliar tot tipus d'horaris, però sense augmentar la jornada anual, i l'horari singular flexible de 100 tardes afectarà a tots els gestors de la xarxa d'oficines.





El que sí que s'ha indicat és que, en el marc del manteniment de la xarxa d'oficines rurals, l'augment del nombre d'oficines S1 --unipersonals en localitats rurals-- afectarà fonamentalment a les poblacions de menys de 10.000 habitants. Concretament en aquestes oficines, el banc ha 'concedit el beneplàcit' de no treballar dues tardes.





Per la part sindical, CCOO no s'ha mostrat conforme amb el procés de mobilitat geogràfica per equilibrar plantilles, que també ha estat criticat pel sindicat SECB.