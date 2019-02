Un cultiu de marihuana va afectar aparells mèdics d'un veí

La Policia Nacional ha detingut un home i ha desmantellat a Vacarisses (Barcelona) una plantació de marihuana en una casa on van trobar 900 plantes i objectes per al cultiu, mentre que l'energia per a la instal·lació es prenia il·legalment de la xarxa general, el que repercutia en els aparells elèctrics d'assistència mèdica d'un veí.





En un comunicat aquest divendres, el cos ha informat que investigadors i tècnics de la companyia elèctrica van comprovar la presa de llum fraudulenta, i a la casa van trobar la plantació amb 45 focus, extractors d'aire, ventiladors i cinc aparells d'aire condicionat, entre altres objectes.





El consum de la plantació afectava a la xarxa elèctrica general i va interferir en aparells d'assistència mèdica del veí malalt, de manera que l'actuació policial es va precipitar fa aproximadament un mes -el cas estava sota secret de sumari- i va acabar amb la detenció del presumpte responsable del cultiu al seu domicili de Barcelona.