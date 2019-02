Mentre els partits es barallen, un 26,5% dels nens viuen en la pobresa

Mentre el personal polític està ficat en disquisicions de "concentracions" de la dreta, aquest diumenge, per protestar per l'elecció del possible "relator" en qüestió, que la dreta interpreta com un "mediador" entre dos governs amb "problemes" i, clar, això no pot ser, ja que és donar-li aigua als independentistes. Mentre segueixen amb aquest i altres temes tan importants, dretes i esquerres, l'ONG Save The Children alerta que un de cada quatre nens a Espanya, és a dir, un 26,5 per cent, viurà en la pobresa el 2030, si no es prenen mesures. Urgents.









Amb aquestes dades i algunes més de famílies senceres que pateixen els efectes de la crisi i que han entrat a formar part de la vergonyosa llista dels exclosos, als nostres polítics no els cau la cara de vergonya? Sembla que no. El que és important és el procès, la unitat d'Espanya, els viatges per Europa -pagats amb els nostres diners- d'un govern català en paràlisi permanent, i la defensa del govern d'Espanya per anar explicant a les institucions europees que al nostre país hi ha democràcia, que es respecta la separació de poders, que la justícia és justa i que els de Vox vénen a salvar el país.





Per si fos poc, Marta Rovira, la fugida, amb residència a Suïssa, s'ha reposat l'ensurt i també ha anunciat una gira internacional per explicar les maldats de l'estat espanyol, la manipulació de la justícia i en definitiva de la manca de democràcia. Qui pagarà les despeses de la tournée de l'estrella ressuscitada? La Generalitat? Marta, que un principi semblava que s'anava a dedicar a la seva família, ara s'ho ha pensat millor i s'ha incorporat a l'estratègia denominat "judici" per expandir això que fa olor tan malament. La durada de la gira, els mesos que duri el judici dels polítics presos.





Mentre a la Catalunya del govern bicèfal, sense governar, un cop més la falta de previsió amb una cosa tan conegut com els episodis de grip hivernal, segueixen fent de les seves. L'epidèmia de grip aquí és superior a la mitjana d'Espanya, les urgències estan satures i novament els passadissos d'urgències estan ocupats per falta d'espai i planificació, de ciutadans que veuen degradada la seva dignitat. Però això no és preocupant, les persones estan acostumes, tenen paciència i es resignen.





Aquesta setmana era detingut un menor com a autor d'unes quantes violacions. Un menor que està tutelat per la Generalitat de Catalunya. Un fet prou greu com per deixar-lo passar sense analitzar què és el que està succeint amb els centres públics que estan a càrrec dels joves. Però tampoc és important.





El que és prioritari és la independència, les banderes, els viatges a Brussel·les i ara les diferents "gires" de membres del govern i representants de partits.





Tota la resta, amb la benedicció dels benedictins de Montserrat, ara en crisi també pels escàndols d'abusos a menors, tot pot solucionar-se.





Amb un 26,5 per cent de nens que viuen en la pobresa, el més important, urgent innecessari és pujar les aportacions econòmiques per baixar aquesta xifra tan vergonyosa, tots els altres temes són relatius.