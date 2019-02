Calvo: "El marc traçat que hem fet no és acceptat pels partits independentistes"

La vicepresidenta del Govern central i ministra d'Igualtat, Carmen Calvo, ha anunciat que els partits independentistes no accepten el marc traçat pel Govern central per a Catalunya.









"Aquest govern té la ferma decisió d'establir tots els ponts possibles però en aquest moment, el marc traçat que hem fet no és acceptat pels partits independentistes", ha assegurat en roda de premsa després de la reunió del Consell de Ministres.





La vicepresidenta ha dit que no tira endavant la taula de partits que es va pactar el 20 de desembre de l'any passat pels presidents del Govern central, Pedro Sánchez, i de la Generaltiat, Quim Torra.





Calvo ha destacat que la Constitució ha de respectar-se i ha rebutjat qualsevol voluntat d'autodeterminació: "Aquest govern no acceptarà mai el plantejament d'un referèndum d'autodeterminació".





Aquestes declaracions es fan en paral·lel a les esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat, i en una setmana marcada per la polèmica sobre si és necessària o no la figura d'un relator a la taula de partits per dialogar sobre la situació de Catalunya.