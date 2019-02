Un any abans que el periodista Jamal Khashoggi fos assassinat, el príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, va dir a un assessor que faria servir "una bala" contra el periodista si no tornava al país i posava fi a les seves crítiques contra el Govern, segons ha informat aquest dijous el diari nord-americà 'The New York Times'.





Els comentaris de Bin Salman a un assessor el 2017 es van fer molt abans que Khashoggi fos assassinat l'octubre del 2018 en el consolat saudita d'Istanbul, segons el diari, que ha citat funcionaris actuals i anteriors tant nord-americans com estrangers. Segons 'The New York Times', els comentaris van ser interceptats per les agències d'Intel·ligència dels Estats Units.





Els analistes d'Intel·ligència nord-americans han interpretat el comentari de "la bala" de manera metafòrica, per la qual cosa el príncep hereu no hauria de referir-se necessàriament a disparar Khashoggi. No obstant això, sí creuen que Bin Salman va mostrar la intenció que el periodista fos assassinat si no tornava al regne, segons el diari.





Riad ha insistit reiterades vegades que el príncep hereu no ha estat involucrat en l'assassinat del periodista saudita.





Hores abans, la relatora de les Nacions Unides que encapçala les investigacions sobre l'assassinat de Khashoggi, Agnes Callamard, ha afirmat que el periodista saudita va ser "víctima d'un assassinat brutal i premeditat, planificat i perpetrat per funcionaris de l'Aràbia Saudita".





En un comunicat publicat després de la seva visita a Turquia per conèixer sobre el terreny el màxim nombre de dades possible sobre el cas, ha dit que "les proves recopilades" durant la seva missió "mostren 'prime facie'" aquest extrem.





Callamard, que presentarà el seu informe al juny davant el Consell de Drets Humans de l'ONU, ha ressaltat que les investigacions del seu equip són "un pas necessari, entre d'altres, per revelar la veritat".