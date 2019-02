Al voltant de 690.000 persones van treballar en algunes de les indústries culturals a Espanya en 2018, el que representa un 3,6 per cent de l'ocupació total d'Espanya, segons publica el Ministeri de Cultura i Esport a partir de les dades de l'ocupació cultural de 2018 obtinguts de l'explotació de l'Enquesta de Població Activa.





Segons destaca en un comunicat el departament que dirigeix José Guirao, el perfil del treballador cultural és home, amb educació superior i assalariat. En concret, el 60,9 per cent dels treballadors són homes, enfront del 39,1 per cent de dones.





A més, segons indica el Ministeri, l'ocupació cultural es caracteritza també per una formació acadèmica superior a la mitjana, presentant taxes més elevades d'educació superior: el 69,3 per cent enfront de les observades en el conjunt nacional del 42,9 per cent.





A més, el 70 per cent de l'ocupació cultural és assalariat, una xifra més baixa que la que s'observa en el total de la població ocupada espanyola que se situa en el 84 per cent.





Per comunitats autònomes, el territori amb una major població dedicada a activitats culturals és Madrid, amb un 5,4 per cent, seguit per Catalunya, amb un 4,4 per cent.