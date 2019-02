El Jutjat Penal 1 d'Arenys de Mar (Barcelona) ha condemnat a dos anys i mig d'inhabilitació a què era amo d'un bar d'aquesta localitat que va fer fora cinc clients per ser negres, manifestant-los: "No vull negres aquí", segons la sentència recollida.





L'han condemnat a inhabilitació per a l'exercici de professió, ofici, indústria o comerç i inhabilitació especial per a l'exercici de professió o ofici educatiu, en l'àmbit docent, esportiu i de lleure.





El tribunal considera provat que l'acusat CEF, a les 11.38 hores del 15 de maig de 2016, li va demanar a un client, que era a la terrassa al costat de quatre persones prenent les seves consumicions, que entrés, i li va dir: "No vull negres aquí".





Aquest client va tornar llavors amb els seus companys, a qui els va comunicar que havien d'abandonar l'establiment i, en anar un altre d'ells a demanar explicacions, l'acusat va insistir que no volia "negres al local".





El jutjat considera que l'acusat ha comès cinc delictes contra els drets fonamentals i les llibertats públiques en concurs ideal, previstos i penats per l'article 512 del Codi Penal, i el condemna també a indemnitzar les víctimes amb 300 euros cadascuna pels perjudicis causats.





Les cinc víctimes van explicar els fets en el judici i alguns d'ells van expressar que els "va doldre moltíssim" i que es van sentir ofesos que els fessin fora del bar.





La jutge entén que les declaracions dels afectats han estat clares, coherents i persistents per provar les acusacions, i que han estat corroborades per les dels Mossos d'Esquadra que van acudir al bar posteriorment, ja que l'acusat també els va manifestar que els tirava "pel seu color de la pell".





SOS RACISME





SOS Racisme Catalunya, acusació particular en la causa, ha valorat positivament la sentència perquè "recull correctament les declaracions dels denunciants i testimonis i reconeix els efectes negatius de la discriminació sobre la identitat de les víctimes, a qui se'ls ha vulnerat un dret fonamental".





L'advocada de SOS Racisme Catalunya Lorena Antón ha remarcat la importància que l'atestat policial recollís les versions de totes les persones implicades ja que, "habitualment, la manca de atestat policial i de testimonis dificulta el procés penal i fa que molts casos quedin impunes", ha informat l'entitat en un comunicat.





AB, un dels denunciants, s'ha mostrat satisfet amb el resultat de la sentència i agraït per l'acompanyament del Servei d'Atenció i Denúncia (SAID) de SOS Racisme: "No tinc cap dubte: si em tornés a passar, que esperem que no, tornaria a denunciar".