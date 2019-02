El Sistema Espanyol de verificació de Medicaments (SEVeM), aprovat per normativa europea per prevenir l'entrada de medicaments falsificats en la cadena de subministrament legal, entrarà en vigor oficialment aquest dissabte a les 22.000 farmàcies espanyoles.





Aquest mecanisme de seguretat consisteix en la incorporació en l'envàs dels medicaments de dos dispositius: un identificador únic o codi bidimensional Datamatrix, que identifica individualment l'envàs, i un dispositiu contra manipulacions en l'embalatge exterior, que pot ser un segell o un precinte que permeti verificar visualment si l'envàs del medicament ha estat manipulat o no.





Aquests dispositius de seguretat presents en l'envàs dels medicaments hauran de ser verificats i autenticats a l'oficina de farmàcia per part del farmacèutic en el moment de la dispensació. Per a això, es escanejarà el codi de cada envàs i es connectarà al repositori nacional, que estarà sincronitzat amb la plataforma europea, per confirmar que el producte que arriba al pacient és el mateix que va sortir de la planta de producció farmacèutica.





El president del Consell General de Col·legis Farmacèutics, Jesús Aguilar, creu que es tracta d'"un nou èxit" de la Farmàcia espanyola que, "una vegada més, dóna mostres de la seva capacitat tecnològica i del seu compromís amb la seguretat dels pacients". "La Farmàcia espanyola és un referent a nivell internacional. Amb el desenvolupament d'aquest sistema, donem resposta en temps i forma a la normativa europea i als ciutadans espanyols", assenyala.





"Som el país amb més nombre d'oficines de farmàcia. El fet que siguem capaços de donar resposta en temps i en forma a la normativa europea és un orgull per a nosaltres. Ha estat a causa de moltíssims esforços de totes les escoles professionals i tots els agents del sector del SEVeM", argumenta Aguilar.





En la mateixa línia, reivindica que aquestes noves mesures seran "un plus afegit de seguretat" per al ciutadans, que és "el que importa" als farmacèutics, segons les seves pròpies paraules.