La portaveu del Govern, Elsa Artadi, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, han acusat aquest divendres al Govern central de trencar el diàleg amb la Generalitat, i han criticat que l'Executiu de Pedro Sánchez ha cedit a les pressions "del nacionalisme espanyol, la dreta i la ultradreta".





Ho ha dit en roda de premsa des del Palau de la Generalitat, convocada després què aquest divendres la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, hagi donat per encallat el diàleg amb la Generalitat perquè demanava un referèndum d'autodeterminació que "no és acceptable".





Aragonès ha destacat que, malgrat considerar que el Govern ha trencat aquest diàleg i ha renunciat a continuar parlant, la Generalitat no farà el mateix: "Nosaltres no ens hem aixecat de la taula ni ho farem. Esperem que el Govern és reincorpori aviat".





El vicepresident tambén ha explicat que el compromís del Govern amb el Diàleg és tal que han demanat al Govern una reunió "per a aquesta mateixa tarda", però ha interpretat que no ha volgut continuar dialogant pressionat per la manifestació del diumenge convocada paper PP, Cs i Vox.





Aragonès ha recordat que Sánchez va arribar a la Presidència del Govern amb suport dels partits independentistes i no amb el suport de "els partits que és manifestessin el Madrid", i ha conclòs que no s'han concretat els esperances de diàleg que va generar.





DOS PROBLEMES





Per al Govern els problema són dos: en primer lloc, lamenta que el Govern central li demani renunciar a l'autodeterminació, i avisa que mai ho farà perquè no considera que sigui "legítim" fer renunciar a l'altra part al seu projecte polític.





En segon lloc, retreu al Govern que no ha donat "cap concreció, ni pla de treball, ni calendari, ni garantia" sobre com crear una taula de diàleg de partits, ni tampoc han ofert noms per a la figura del relator que tanta polèmica ha generat en els últims dies.





PRESSUPOSTOS GENERALS





Aragonès ha assegurat que el Govern espanyol va exigir la retirada de les esmenes d'ERC i PDeCAT als Pressupostos Generals d'Estat (PGE) per continuar negociant: "Ens va dir en privat que es retiressin les esmenes a la totalitat o que no es presentessin" .





Ha recriminat a l'executiu central que "el compte enrere" la van posar ells en presentar un projecte de pressupostos sense comptar amb els suports necessaris i ha rebutjat retirar l'esmena, tot i que el debat a la totalitat no se celebra fins dimecres.





"Hi ha temps fins dimecres, però hi ha poques probabilitats per la negativa del Govern a moure", ha advertit el també conseller d'Economia, que ha desvinculat el trencament de negociacions de la continuïtat d'altres espais com la Comissió Bilateral.





Per Aragonès, l'aprovació dels PGE "és la segona volta de la moció de censura" que va portar a Pedro Sánchez a la Moncloa, i li ha recordat que és president pel suport dels independentistes, no de PP, Cs i Vox, que es manifesten diumenge contra ell.