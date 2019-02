L'actor català Josep Maria Pou estrena aquest divendres 8 de febrer al Teatre La Latina, a Madrid, una adaptació per a teatre de 'Moby Dick' escrita per Juan Cavestany, com "una metàfora dels grans líders que han portat el caos a la humanitat", segons ha explicat el seu director Andrés Lima.





"'Moby Dick' és la història d'un home que camina directe a la desil·lusió capaç d'arrossegar a tota la tripulació", ha explicat Lima sobre la peça basada en la novel·la homònima de Herman Melville. "Fins i tot manté un diàleg místic i religiós, que sembla al·ludir a homes com Jesucrist que sap que morirà en breu i continua la seva gesta cap a la balena", ha agregat en roda de premsa a Madrid.





Amb aquesta obra, la producció de Focus Group celebra aquest any el 200 aniversari del naixement de l'autor nord-americà, que coincideix amb el centenari del Teatre La Latina, fundat el 1919.





En aquest sentit, Cavestany ha procurat mantenir l'essència de l'original, que "se centra en el viatge i en les atmosferes que es generen a la tripulació", però "sense reduir-lo a un conte d'aventures amb 30 personatges, com ens feien conèixer la història en les vinyetes, sinó que el treball ha estat buscar el pes de les paraules i les idees de Melville perquè el teatre és la paraula".





"VOLEM QUE FORMI PART DEL TEATRE UNIVERSAL"





"Orson Welles és un dels grans creadors que va estar obsessionat amb portar al teatre 'Moby Dick' i quan ho va aconseguir, en una versió que protagonitzava i dirigia, va estar només set dies en cartell. Es va obstinar i la porto de gira per Estats Units i li va ser pitjor. s'han fet altres intents a Europa, però mai han sortit bé. Nosaltres tenim un any portant l'obra per tot Espanya, espero que això sigui un senyal", ha dit Pou. En el cas de Madrid, es podrà veure a la capital fins al 10 de març.





"Volem fer que aquest personatge sigui part del repertori teatral universal, que és una cosa que la gent de teatre ha intentat des de fa molts anys", ha afegit el intèrpret que es recupera d'una intervenció ocular que ha fet ajornar l'estrena de l'obra, prevista per al 25 de gener.





A Pou l'acompanyen en l'elenc Jacob Torres i Oscar Kapoya, que fan al seu torn de diferents personatges de la història. Precisament, Torres ha subratllat que "el meravellós de l'obra és que és un viatge màgic i oníric que ens ha contagiat com a actors, el concepte de tripulació la tenim dins i cada vegada creix més, perquè ja tenim un any en això, i fins i tot amb els tècnics hem format una família".





A més, en el muntatge escènic es pot apreciar un vaixell de magnituds colossals, juntament amb aspectes multimèdia i un joc d'ombres ideat per "donar la sensació que tot és enorme, des de la balena fins a la fúria i la bogeria d'Ahab, el personatge principal", segons ha indicat el director.