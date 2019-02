DIA culpa dels seus dolents resultats al "desgovern"

L'Associació d'Accionistes Defensors de Dia (AADD) ha atribuït a la devaluació de les divises argentines i brasileres i a la "situació de desgovern" viscuda en l'últim any en la direcció de la multinacional les pèrdues que va registrar la companyia en l'últim exercici, al mateix temps que ha anunciat que acudirà a la justícia "si ho estima oportú".





A causa de que la facturació total del grup en aquests dos països llatinoamericans suposa fins a un 30% de la facturació del grup, els accionistes minoritaris destaquen la hiperdevaluación del real brasiler i la devaluació del pes argentí com un dels "fets fonamentals" que han afectat a Dia, un llast que també ha afectat a altres companyies de l'Ibex 35.





A més, ha assenyalat la "situació de desgovern" en què s'ha trobat la companyia durant l'últim any, amb la sortida de la presidenta María Llopis de la direcció, el nomenament de tres consellers delegats en tot just uns mesos i el cessament del director financer, uns fets que també han suposat una "influència" en els comptes.





L'associació també apunta a l'entrada i posterior sortida dels consellers de LetterOne, el fons controlat pel rus Mikhail Fridman que ha presentat una OPA per fer-se amb la cadena de supermercats, cosa que "no ha servit per afavorir la gestió de la companyia , sinó que, per contra, ha dificultat encara més la gestió ".









IRREGULARITATS EN ELS COMPTES





Respecte als comptes del 2017, la reformulació ja es va anunciar a través d'un 'avís de revisió' que va desencadenar la caiguda definitiu de les accions i aquest divendres s'ha demostrat "que no responien a la imatge fidel de la companyia", l'associació creu que suposa "un enorme perjudici" per als accionistes que van adquirir els seus títols basant-se en unes xifres aportades pel consell "que estava lluny de la realitat".





Per això, i després que l'actual consell de l'empresa ja hagi posat en coneixement de la fiscalia aquestes pràctiques irregulars sobre els resultats de 2017, els accionistes minoritaris no descarten procedir també judicialment "si ho estima oportú".





Malgrat tot això, l'associació destaca que una companyia, amb 7.300 milions de facturació i unes vendes de 5.148 milions d'euros, "té un valor molt més gran que l'actual i que el considerat per LetterOne a l'OPA anunciada i que, amb una adequada gestió, pot recuperar el camí del creixement ".