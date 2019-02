Cas 'dieselgate': la Fiscalia alemanya estudia penalitzar Bosch

La Fiscalia de la ciutat alemanya de Stuttgart està analitzant la possibilitat d'imposar una multa al fabricant de components per a vehicles Bosch per proporcionar Volkswagen el programari que alterava les emissions d'alguns dels seus vehicles amb motor dièsel quan eren sotmesos proves de laboratori.





"És correcte que l'oficina del Ministeri Públic de Stuttgart hagi iniciat un procediment judicial monetari contra Robert Bosch GmbH", va dir un portaveu de la companyia en un comunicat aquest divendres. L'empresa va precisar que el procediment està vinculat amb les investigacions en contra dels seus empleats relacionats amb el cas del programari il·legal.





Volkswagen ha pagat més de 27.000 milions d'euros en multes per l'ús d'aquest programari i podria reclamar una indemnització per danys de fins a 1.000 milions d'euros a Bosch, segons el setmanari alemany 'Der Spiegel'.









No obstant això, Bosch va al·legar que els contractes amb els seus clients són "confidencials" i que la seva relació amb Volkswagen es remunta a dècades, de manera que no pot imaginar una acció en contra seva per part de la firma amb seu a Wolfsburg.





El grup Volkswagen va acceptar el juny de l'any passat el pagament d'una multa per import de 1.000 milions d'euros per part de la Fiscalia pública de Braunschweig (Alemanya) en el context del 'dieselgate'. Audi també va ser multada a l'octubre amb 800 milions d'euros per part de la Fiscalia de Munic.