Colau i Carmena amb el director d'Open Arms es reuneixen amb El Papa per la crisi migratòria de la Mediterrània

L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, i la de Barcelona, Ada Colau, s'han reunit aquest dissabte a Roma amb El Papa Francesc, alcaldes i regidors de les ciutats italianes de Milà, Nàpols, Bolonya, Siracusa, Llatina i Palerm per tractar el tancament dels ports europeus de la Mediterrània als migrants i el bloqueig de les embarcacions de rescat de diferents ONG.





També ha participat en la reunió l'alcalde de Saragossa, Pedro Santisteve, el director d'Open Arms, Oscar Camps, així com representants de les ONG dedicades al salvament marítim Sigui Watch i Mediterrània.





Carmena estarà acompanyada en aquest viatge per la primera tinent d'alcalde i delegada de l'àrea d'Equitat, Drets Socials i Ocupació, Marta Higueras.





Abans d'aquesta cita sobre la crisi a la Mediterrània, la regidora signarà aquest divendres un memoràndum d'entesa (MOU) amb Jose Graziano da Silva, director general de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i el Desenvolupament (FAO).









Amb aquest acord, l'Ajuntament de Madrid pretén, entre altres objectius, intercanviar experiències i cooperació per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, donar suport a la lluita contra la fam i fomentar la sostenibilitat dels sistemes alimentaris.





Els líders polítics reunits a Roma volen segellar una aliança entre ciutats europees per donar suport a les organitzacions humanitàries i als vaixells de salvament que operen a la Mediterrània per ajudar els migrants. Alhora, van a manifestar la seva intenció de treballar units per revertir la involució dels principis fundacionals de la Unió Europea, basats en la solidaritat i el respecte als drets humans.





En les últimes setmanes els vaixells de rescat Aita Mari, Open Arms i Sea Watch 3 han rebut la denegació administrativa per desenvolupar les tasques de salvament marítim humanitari.





Davant d'aquesta situació, les ciutats volen explorar una estratègia conjunta per a la defensa dels drets humans i el dret a la vida dels migrants. Es treballarà per consensuar una actuació unitària d'emergència i els efectes de l'apagada humanitari en aquesta zona de la mar Mediterrània.