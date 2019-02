PP, Ciudadanos y Vox fracasen a la convocatòria de la manifestació per demanar eleccions anticipades

La manifestació ha finalitzat sobre la una de l'amb una assistència segons la Delegació del Govern de 45.000 persones, mentre que PP i Ciutadans diuen que han assistit unes 200.000.





La fotografía incómoda i poc familiar dels 3 líderes polítics de PP, Vox i Ciudadanos.





Una xifra oficial molt per sota del que es consideraria destacable per a fer reaccionar a Pedro Sánchez i pel que suposa una manifestació convocada per 3 partits conjuntament, on també s'ha sumat la Falange i amb l'ausència inesperada d'Inés Arrimadas (C's), que, segons el seu partit, ha perdut l'avió.





Per part seva, Pedro Sánchez ha contestat a Santander que continua defensant el diàleg i acusa l'oposició de "enfrontar als espanyols".





El president del Govern ha assegurat que mai ha canviat de posició, perquè sempre ha defensat el diàleg i la Constitució per a resoldre el problema independentista de Catalunya, al mateix temps que ha acusat els partits convocants de la concentració d'aquest matí en la Plaça Colón de "enfrontar als espanyols", encara que ha dit que respecta la concentració.





"És una concentració en contra meva, però quan vaig ser líder de l'oposició vaig romandre sempre al costat del Govern del PP per a defensar la unitat d'Espanya", ha assenyalat Sánchez durant l'acte de presentació de la candidatura a l'alcaldia de Santander de Pedro Casares.





En la mateixa línia, ha afegit que com a president del Govern està "resolent" una crisi d'Estat que, al seu judici, "el PP va contribuir a agreujar" quan va estar en el Govern.





Durant el seu discurs, Sánchez ha afirmat que el Govern "treballa per la unitat d'Espanya". "Això significa unir als espanyols i no enfrontar-los com estan fent les dretes en la Plaça de Colón", ha sentenciat.









El president de l'Executiu ha defensat que "mai" han canviat de posició, ja que "sempre" han estat "amb el diàleg i la Constitució". A més, ha criticat a la dreta per "exigir lleialtat" quan estan en el Govern, però liderar "la crispació" quan estan en l'oposició".





"A això ho diuen patriotisme, però és deslleialtat", ha subratllat Sánchez, qui ha destacat que la Constitució "és el camí més llarg" perquè "cal dialogar", però, ha afegit, "és l'únic camí" per a resoldre la crisi d'Estat que hi ha a Catalunya.





Sánchez ha comparat la situació a Catalunya amb el que ocorre al Regne Unit amb el Brexit. "Celebren un referèndum i després no hi ha lideratge per a gestionar alguna cosa que és impossible. La democràcia no és un cara o creu, hi ha moltes més alternatives i la nostra és la convivència per a Catalunya i per a Espanya", ha explicat.





Per al líder socialista, Casado "no perd la raó perquè insulta", sinó que "insulta perquè no té raons i no té arguments". "Casado m'ha insultat aquesta setmana. Les dretes insulten a les dones, banalitzen amb la violència de gènere i plantegen la retallada del dret a l'avortament però defensen els ventres de lloguer", ha criticat.





Els líders dels diferents partits que han acudit a la concentració s'han pronunciat i han coincidit que si Sánchez no convoca eleccions, tornaran a concentrar-se:





Casat demana a "l'Espanya dels balcons" anar a les urnes en 100 dies per censurar l'actuació de Sánchez





El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha celebrat que "l'Espanya dels balcons" hagi "baixat al carrer" i els ha demanat que d'aquí a 100 dies, en les eleccions municipals, autonòmiques i europees, vagin a les urnes " perquè el resultat sigui una censura a l'actuació del Govern de Pedro Sánchez ".





Així ho ha manifestat aquest diumenge Casat durant la concentració a la plaça de Colón convocada per PP, Cs i Vox contra la negociació política feta pel Govern central amb la Generalitat de Catalunya.





"El temps de Govern de Sánchez ja ha acabat. Tenim aquí a 100 dies eleccions i l'Espanya dels balcons ha d'anar a les urnes perquè el resultat sigui una censura a l'actuació del Govern socialista de Pedro Sánchez", ha assenyalat el líder del PP, que durant la concentració ha saludat el president de Ciutadans, Albert Rivera, i als altres partits polítics que han acudit a la marxa.





Rivera demana eleccions per "triar un Govern constitucionalista": "A Sánchez se li acaba l'escapada"





El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que "convoqui eleccions ja" per poder "triar un Govern constitucionalista".





"A Sánchez se li acaba l'escapada. Avui, hi ha un abans i un després en aquesta legislatura", ha assenyalat el líder de la formació taronja durant la concentració convocada aquest diumenge a la plaça de Colón de Madrid per PP, Cs i Vox.





Rivera ha assegurat que la marxa "ha superat totes les expectatives" i que Colom "està desbordat". "Milers d'espanyols li diuen no a Sánchez i sí a Espanya, no als indultes i els privilegis, no al separatisme", ha sentenciat.





Durant la seva intervenció, el president de Cs ha criticat Sánchez perquè "va enganyar" en dir que convocaria eleccions "i no ho va fer". "No podem seguir ni un minut més amb un president que és capaç de qualsevol cosa. Sánchez ens va a escoltar avui clamant viva España i viva la Constitució", ha dit.





El líder de la formació taronja no ha descartat noves mobilitzacions si Pedro Sánchez no convoca eleccions. "Si convoca eleccions no caldrà mobilitzar-més, però si permet que els separatistes marquin el camí ens tindrà al davant", ha conclòs.









Abascal (Vox) demana detenir "la Presidència de la Generalitat per sufocar el cop amb totes les seves conseqüències"





El president de Vox, Santiago Abascal, ha demanat que "el cop" que els independentistes van intentar dur a terme sigui "sufocat fins a les últimes conseqüències amb la detenció dels seus responsables i conspiradors, concretant que es referia a la" presidència de la Generalitat " que en les últimes setmanes "seguia amenaçant amb una via violenta".





"El cop ha sufocar fins a les últimes conseqüències amb la detenció dels seus responsables i els seus conspiradors, ens referim a la presidència de la Generalitat, que encara en les últimes setmanes seguia amenaçant amb una via violenta, eslovena, per declarar la independència de Catalunya davant la inacció governamental ", ha argumentat en al·lusió al president Quim Torra, des de la concentració a la plaça de Colón.





El líder de Vox va justificar aquesta concentració per la necessitat de denunciar la "traïció d'un Govern il·legítim i de mentiders, sostingut pels enemics d'Espanya, de l'ordre constitucional i de la convivència entre els espanyols".





En la seva breu al·locució als milers de concentrats a Colón, Abascal ha compilat en quatre punts els motius d'aquesta protesta contra el Govern de Pedro Sánchez i la seva negociació amb els independentistes catalans.





El primer d'ells, segons ha dit, és "sufocar" l'independentisme "fins a les últimes conseqüències", és a dir, "detenint a la presidència de la Generalitat", ja que ha denunciat que en les últimes setmanes han amenaçat "amb una via violenta, la via eslovena, per declarar la independència de Catalunya davant la inacció governamental ".





Tot seguit, ha demanat la suspensió de l'autonomia catalana "per restaurar l'ordre constitucional, l'estat de dret i l'imperi de la llei a Espanya".





També ha comentat que "han de ser desarticulades les bandes mafioses i violentes que impunement a Catalunya exerceixen l'amenaça i la violència contra els dissidents del cop d'estat".





Finalment, ha instat a convocar eleccions "immediatament". "El Govern, volent donar sortida política als que han volgut donar un cop d'estat, ha posat sobre la taula la negociació de la sobirania d'Espanya, i aquesta només pertany al poble espanyol", ha apuntat el líder de la formació, que ha insistit a cridar "urgentment" als espanyols a les urnes.









EL MANIFEST

"El govern de Pedro Sánchez està posant en risc aquests tres pilars essencials, fent perillar així l'obra de milers, de milions d'espanyols que, esforçant-se per entendre, ens van llegar una de les democràcies plenes que hi ha al món.





Per respecte a totes les generacions d'espanyols que han fet possible la nostra democràcia, per respecte a la legalitat i pel compromís ferm de seguir construint, com van fer altres abans que nosaltres, un país en llibertat, ens trobem avui aquí, en aquesta Plaça de Colón. En aquesta plaça no només estem els presents, també tots aquells espanyols que, no havent pogut venir, volen com nosaltres una Espanya constitucional, unida i en llibertat.





Nosaltres, els reunits en aquesta Plaça, compartim, i per compartir-representem, l'afartament de la immensa majoria dels espanyols davant la deriva suïcida del Govern de Pedro Sánchez i afirmem, un cop més i totes les vegades que faci falta, el nostre compromís amb la unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols; pàtria de tots, en la qual a ningú es discrimina per com pensi o qui voti.





Rebutgem que es posi en perill la integritat territorial. La nostra nació es va construir sobre l'acord de molts per aconseguir entre tots un projecte comú, un projecte nacional. Un projecte que, responent a una realitat històrica de segles, ha donat lloc al país en què vivim i la nació a la qual estimem i per la qual avui som aquí.





Reivindiquem que la sobirania nacional pertany al conjunt del poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat. És el poble i només el poble el que té a la mà la decisió sobre el futur de la nostra nació. A l'poble pertany i és el poble l'amo del seu destí. Ningú més està legitimat per decidir què és Espanya i, molt menys, què pot deixar de ser Espanya.





Cap govern està legitimat per negociar amb la sobirania nacional, sinó que està obligat a guardar i fer guardar la Constitució i la resta de l'ordenament jurídic.





Defensem la Constitució de 1978 com a marc de convivència i com a fonament de la nostra democràcia. Una Constitució que no exigeix a ningú renúncies ideològiques ni intel·lectuals. Cada espanyol està emparat per la Constitució per pensar el que consideri i el que li expressi la seva consciència. Però no empara ni acull cap maniobra que posi en joc el propi marc de la Constitució. Només són vàlides les propostes que s'atenguin a la seva lletra i al seu esperit.





Dins de la Constitució, tot té cabuda. Fora d'ella, res és ni serà mai acceptable.

Afirmem la vigència de l'Estat de Dret com a garantia de les nostres llibertats individuals, l'imperi de la llei i de la separació de poders. I reafirmem que aquest Estat de Dret no pot ni podrà ser posat en qüestió, ni subjecte a negociació, ni de bon tros trencat pels que actuïn contra la llei.





Manifestem la igualtat de tots els espanyols davant la llei i el principi de solidaritat entre les comunitats autònomes. A Espanya, ningú està per sobre de ningú. A Espanya, tots els espanyols són iguals en drets i deures. Aquesta igualtat no depèn d'un govern ni d'un parlament; aquesta igualtat pertany als espanyols i és, sempre, inalienable.





Espanya és una nació de ciutadans lliures i iguals. I en aquest pilar s'ha basa la signatura decisió dels espanyols de crear llaços de solidaritat i esforços compartits entre els territoris. Espanya és, a més d'una realitat històrica, la decisió de tots els espanyols de viure en comú, d'afrontar el futur en comú i d'acompanyar-nos entre nosaltres, per aconseguir-ho.





Reafirmem, a les portes del judici sobre l'assalt a la unitat de la Nació espanyola, el nostre compromís amb la Justícia i el nostre suport tancat als jutges que porten mesos patint la pressió independentista.





Avui estem aquí reunits per dir-li al Govern d'Espanya que no estem disposats a tolerar més traïcions ni concessions davant d'aquells que volen destruir la nostra pàtria. Som aquí per dir alt i clar que la unitat nacional no es negocia.





Per tot això, exigim al president del Govern la convocatòria immediata d'eleccions generals perquè tots els espanyols puguin decidir el seu futur ".









PRECEDENT

La dreta i l'extrema dreta demanen avui als carrers de la capital la unitat d'Espanya. A partir de les 12 del matí, la plaça Colón de Madrid serà on es concentraran PP, C's i Vox costat de la societat civil sota el lema «Per una Espanya unida. ¡Eleccions ja! ».













Els organitzadors estimen que milers de persones acudeixin a aquesta manifestació contra el diàleg que Pedro Sánchez vol establir amb els independentistes catalans per intentar aprovar fins a l'últim moment els pressupostos generals de l'Estat. Els partits de dretes pretenen dir-li públicament 'NO' a Sánchez davant el suposat fracàs de pacte entre la Generalitat de Catalunya i l'Executiu que es va donar a conèixer divendres.

















PP i Ciudadanos, han organitzat aquesta protesta i han detallat els últims detalls del manifest que es llegirà durant la concentració, a més de repartir-manera invitació a altres partits constitucionalistes com Vox, UPN, PAR, Foro Asturias i UPyD. El va manifestar emfatitza la importància de la unitat d'Espanya i de la seva Constitució, rebutjant cap tipus de pacte partits independentistes i exigint al president que convoqui eleccions.





Els locutors d'aquest text seran els periodistes Maria Claver, Albert Castillón i Carlos Costa.





EL PP













Està previst que Pau Casado acudeixi a aquesta manifestació en companyia de tots els barons regionals, excepte Alfonso Alonso, que no pot viatjar a Madrid perquè assisteix a un homenatge a Joseba Pagazaurtundua, però que ja ha mostrat el seu suport a l'acte.





A més, també hi assistiran els membres del Comitè de Direcció del partit, els presidents provincials i regionals regionals, els candidats per a les eleccions municipals i autonòmiques, i membres del partit de tot Espanya.













CIUDADANOS





Al costat de Albert Rivera, estaran Juan Carlos Girauta, Toni Cantó, Ignacio Aguado, Begoña Villacís, Inés Acostades, Luis Garicano i altres dirigents del partit taronja, a més de l'alcaldable a Barcelona, Manuel Valls.









L'IMPORTANT ÉS LA SOCIETAT





Tant el PP com Ciudadanos volen que la societat siguin els protagonistes d'aquesta manifestació i no les sigles dels seus partits, i han deixat clar que aquells partits que ells consideren que no defensen els "valors democràtics i de convivència", no seran benvinguts a la concentració, davant l'avís de grups d'extrema esquerra que ja han anunciat la seva presència en aquesta concentració.













Per la seva banda, l'esquerra es mostra consternada amb la convocatòria d'aquesta manifestació i ha desqualificat a tots aquells que acudeixin avui a Colón a Madrid, ja siguin polítics o no, perquè consideren que és un "motí" sense sentit, mentre que els independentistes ho han portat al terreny purament personal.