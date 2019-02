Adéu a l'exdibuixant Enric Pons

Pons, a part de ser dibuixant, s'havia convertit recentment en el símbol contra l'especulació immobiliària, quan va estar amenaçat per desnonament i va rebre l'ajuda dels okupes de la Casa de Cadis de Barcelona.









I ahir, als seus 85 anys d'edat, l'exdibuixant de l'editorial Bruguera Enric Pons ha mort.





Pons va treballar durant 30 anys a Bruguera maquetant i pintant els dibuixos que altres dissenyaven. Quan va arribar a l'opinió pública la situació de precarietat en què subsistia i dibuixant amb una pensió de 600 euros dels que gastava 530 en el lloguer mensual, un donant anònim des de Madrid li va donar 10.000 euros, Pons va lliurar la meitat de l'import als okupes de Casa de Cadis per donar-los les gràcies per haver-li donat recer en la seva complicada situació amb l'habitatge.









La portaveu de Casa de Cadis i impulsor del projecte Welcome Sense Sostre, Lagarder Activista, ha escrit: "Quan vaig conèixer a l'Enric el passat 9 de novembre, escalfant-se amb les espelmes en el seu gelat llar, em vaig indignar tant que, des de llavors, vaig estar a seu costat oferint-li tot l'afecte i suport. Va ser i serà el gran dibuixant de la Bruguera oblidat com molta gent gran que moren sols ".









Per això, els impulsors de Welcome Sense Sostre han construït un altar improvisat a les portes de l'antiga Casa de Cadis de Barcelona, on han col·locat una fotografia de Pons i algunes espelmes, per donar-li l'últim adéu al dibuixant català.