Ada Colau insisteix a Sánchez: "som més el que volem diàleg"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, que insisteixi en el diàleg amb la Generalitat i no es deixi influir pels partits que estan contra la negociació a Catalunya: "Som més a Catalunya i Espanya els que volem diàleg, solucions i política. Som majoria ".





Ho ha dit aquest diumenge a l'Ajuntament de Barcelona durant la seva intervenció en l'acte de 400 alcaldes catalans per demanar que el judici del procés sobiranista sigui just.





Colau ha defensat el diàleg i ha avisat que "aquells que criden a manifestar-se contra el diàleg marquen just el camí contrari: el de la involució, no el del futur", en referència a la mobilització d'aquest mateix diumenge a Madrid.









Colau i Chacón acudiran aquest dilluns a Barcelona als premis Empresa de l'Any

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, coincidiran aquest dilluns a Barcelona durant els premis Empresa de l'Any 2018, a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, a la qual no es preveu que acudeixi finalment el president del Govern, Pedro Sánchez.





Dissabte va cancel·lar la seva assistència per motius d'agenda, han informat fonts de Moncloa -a última hora de la tarda de divendres, l'agenda setmanal del Govern encara incloïa l'acte, tot i que minuts després es va enviar una versió en què ja no figuraba-.





A l'acte de dilluns acudiran la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa; el director de Difusió de la Generalitat, Jordi del Río, i el director de Mitjans de Comunicació, Ignasi Genovès.

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, i el president del Grup Zeta, Antonio Asensio, també participaran a l'acte, així com altres empresaris catalans, autoritats, patrocinadors i representants d'El Periódico, que organitza els premis.





El lliurament dels premis Digitalitza, Inicia, Innova, Projecta i Equipara tindrà lloc a les 21.00 hores i, a les 22.40, després del sopar, es preveu el lliurament del guardó Millor Empresa.





Al matí, el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, hi haurà assistit a la inauguració de la primera incubadora de projectes empresarials d'impressió 3D d'Europa en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), al costat de Chacón, Colau i Conesa.





El contrapreso: Collboni (PSC) acusa Colau i Valls de "sotmetre Barcelona al procés" sobiranista





Per la seva banda, el líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha acusat a l'alcaldessa Ada Colau i al candidat Manuel Valls de "sotmetre Barcelona al procés" sobiranista: ella, per reunir alcaldes catalans aquest diumenge a l'Ajuntament per demanar un judici de l'1-O sigui just, i ell, per anar a la manifestació de Madrid.





En declaracions als mitjans, ha dit que Colau "ha convertit l'Ajuntament en el quilòmetre zero de l'independentisme" en comptes d'estar al servei de tots, més encara perquè l'acte coincideix amb les festes de Santa Eulàlia.





I ha afirmat que a Valls aquest diumenge "se li ha caigut la màscara: va arribar a Barcelona dient que era un liberal i ha acabat com un radical", perquè es manifesta a Madrid al costat de la dreta i la ultradreta en una mobilització que només crisparà més, segons ell.









En preguntar què opina que hi hagi alcaldes del PSC en l'acte de l'Ajuntament i que hi hagués socialistes a manifestacions anteriors similars a la de Madrid, ha respost que el partit com a tal no dóna suport manifestacions que es puguin comparar a la d'aquest diumenge ni actes com els d'aquest mateix diumenge a l'Ajuntament, al marge que hi hagi socialistes que acudeixin.





Collboni ha insistit a defensar que Barcelona no es converteixi "en un camp de batalla" arran del procés sobiranista, sinó que abordi els problemes socials de la ciutadania.