Les contradiccions d'Ada Colau

Aquests últims dies, Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, ha tingut una agenda molt completa i contradictòria. De visita a Roma per participar en una reunió d'alcaldes italians per tractar el tema del bloqueig dels vaixells de rescat i el problema dels immigrants. Aprofitant el viatge amb la també alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, van demanar audiència al seu Santedat i al Vaticà es van ser les dues. La Colau laica encantada de fer-se la foto amb el màxim representant de l'església catòlica.









Carmena és una dona coherent, es va declarar en el seu dia no creient, però va afirmar que la presència pública de la religió depèn del que vulguin els ciutadans, ella va respectar sempre el fet religiós. La seva relació amb membres de l'església ha estat correcta, com ha de ser.





Ada Colau, en el seu primer acte com a alcaldessa en la Festes de la Mercè, anunciava en tuit que a la missa de la Mercè a la qual sempre hi han assistit tots els alcaldes independentment del seu color polític, no assistia per "convicció laica". La mateixa convicció laica que imposa en el qual se suposa pessebre "tradicional" que s'instal·la en dates nadalenques a la plaça de Sant Jaume i que ha descol·locat nens i grans amb unes figures que ningú s'identifica amb les persones que representa. El que practica Colau serà un laïcisme reaccionari? Això sembla. Amb aquests exemples i alguns més. Què fa Ada Colau visitant al Papa Francesc? L'alcaldessa es troba en plena campanya electoral i amb les enquestes que no li són favorables aprofita qualsevol ocasió per treure-li rèdit polític. És una contradicció més.





L'alcaldessa, que vol estar present en totes les salses polítiques, es declara públicament no independentista, però alhora, tonteja amb ells: ni blanc, ni negre, sinó tot el contrari, aquesta és la seva estratègia. Aquest diumenge obria les portes de la casa de tots a 400 alcaldes independentistes que demanaven que el judici als polítics presos sigui just. La jugada no li ha sortit bé quan en un moment de la seva intervenció Colau ha lamentat que alguns dirigents polítics hagin definit l'acte com a independentista, quan és un acte humanitari. En acabar el seu discurs, els assistents han cridat reiteradament "Independència, independència", el que l'ha descol·locat més del que ja estava.





L'ambigüitat de Colau, segons la definició d'un amic: "La ideologia d'aquesta alcaldessa és dual, és ella i el seu marit", així de senzill. El que tenen clar és que vol seguir ocupant la butaca, la resta és acomodatiu. Es deixa guiar pel seu marit, que té inclinacions independentistes, el seu amic Jaume Asens, que ha tingut una participació directa amb el món independentista, amb visites publicitades als polítics presos incloses.





L'entorn de l'alcaldessa ha estat nefast, amb Pisarelo al capdavant, que veient com es presenta el futur, ha decidit apartés de la crema i encapçalar la llista a les eleccions europees. Tindrà molts defectes, però ximple no és. Es fa olor els desastres a uns quants quilòmetres de distància.





Així que, Colau, no es pot ser permanentment contradictòria, al final tot s'acaba sabent i els "amics" solen fer les majors jugades. Cal aclarir abans. Menys independentisme, més gestió i a preocupar-se de les persones que estan patint diàriament desnonaments. Aquests que ella defensava fins a arribar a l'alcaldia. Ara la defensa d'ella va per altres camins que res tenen a veure amb els pobres ... Alcaldessa a veure si t'aclareixes. No es pot estar a missa i repicant, com se sol dir. Sap qui són els seus votants? Sembla que no.