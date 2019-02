Sobre el passatge de la primària (infància) a la secundària (adolescència)

A cada article que he escrit m'he sentit plenament identificat amb el títol genèric de aquest nostre bloc, "La normalitat és rara". És un títol que, enfront de la tendència imperant a la unificació i a la normativització de les persones, posa l'accent en la gran diversitat de les formes de ser, en la diversitat de subjectivitats que caben sota el para-sol de la "normalitat". En el cas de l'adolescència, les rareses de la normalitat tenen la seva màxima expressió.





L'entorn social adquireix una gran importància en les prioritats i els interessos de l'adolescent. El llaç amb els seus iguals, els vincles que estableix i trobar el seu lloc en els grups ocupa un espai preponderant al seu cap. La vida a l'institut esdevé el centre de la seva vida social, no només pels aprenentatges acadèmics sinó per les vivències i les experiències personals i vinculars que hi experimenta. Mira als seus semblants i és mirat per ells, troba semblances i diferències amb ells que li permeten anar construint la seva identitat i la seva subjectivitat.





Allà es juga el seu "be or not to be". Allò no és una jungla ni una ciutat sense llei, com subjectivament senten de vegades els adolescents. Sobretot perquè hi ha un ordre institucional en què regeixen unes normes i uns principis que els adults sostenen i defensen. Els alumnes també són convocats a participar d'ell, a integrar-se en ell i a anar incorporant-se de forma activa. Però els responsables de vetllar pel seu funcionament i per la seva aplicació són els adults que estan a càrrec de la institució educativa. És a ells a qui els pares deleguen part de la instrucció, de l'educació i de la cura dels seus fills.





Quan es parla del canvi tan marcat del passatge de la educació primària a la secundària, es fa referència a dos aspectes fonamentals. D'una banda, als continguts curriculars, a la multiplicació de matèries i de professors, i a la forma d'organització escolar. Això implica un canvi de funcionament que requereix més autonomia i una major responsabilitat per part del alumne que a l'etapa primària, que a l'etapa de nen. Aquest passatge coincideix amb el trànsit del final de la infància a l'inici de l'adolescència. Els pares solen viure-ho -moltes vegades de forma anticipada- amb una barreja de sentiments que inclouen temors, dubtes i incerteses sobre com ho portarà el seu fill, la seva filla. Ells i elles també participen de sentiments similars, encara que potser estiguin més presents els aspectes d'il·lusió i d'aventura lligat als reptes del creixement que comporta.





L'altre aspecte fonamental d'aquest passatge està en el funcionament personal i social dels incipients adolescents, en els vincles que s'estableixen amb els adults i amb els seus semblants. Un funcionament que requereix d'una major autonomia respecte als adults en general i als pares en particular. L'adolescent ha de posar-se en joc, desenvolupar i anar construint els seus recursos personals, propis, en el vincle amb els seus companys i també en relació a si mateix. Ha d'anar construint la seva identitat i fent-un lloc en el grup-classe particularment i en els demés espais de la vida quotidiana a l'institut.





Tots dos aspectes són viscuts subjectivament pels adolescents, que fan la seva interpretació personal d'aquestes vivències. Desperten sentiments i emocions, i construeix representacions mentals, simbòliques, que s'inscriuen a el seu ésser creant sentit i significacions. Són situacions, experiències que viu subjectivament dir de forma particular i pròpia, que alhora tenen un efecte subjetivant. És a dir, que li va construint com a subjecte diferenciat i singular en una dinàmica que en aquesta etapa de la vida és particularment intensa.





Com també la institució té els seus principis i les seves normes, en els vincles i en la manera d'estar de l'adolescent també els té de forma implícita. Bàsicament radiquen que cal tenir posicions pròpies, personals: opinions més o menys pròpies fa a les qüestions de la vida social i familiar, actituds i comportaments, una imatge personal i fins a una virtual. Això comporta ser mínimament crítics i qüestionadors del món dels adults, de l'ordre familiar, de l'ordre institucional. La transgressió juga un paper en tot això, té fins i tot un valor en tant ideal, més freqüentment com a postura/postureig que com a actuació. Molts adolescents són seguidors de rapers "criats pel carrer" i consumidors de drogues per l'ideal que encarnen de fer-se a si mateixos, d'estar en els marges del sistema i de ser "autèntics". Alguns seguidors són nois i noies de 12 i 13 anys que ni consumeixen ni coneixen encara el carrer.





Això demanda de l'adolescent una posició activa per afrontar i participar als reptes acadèmics i socials de l'inici d'aquesta etapa, per fer-se valer i respectar, per competir i per empatitzar, per defensar i posar en joc el seu desig.





Algunes vegades els pares se senten una mica impotents a l'hora d'ajudar i donar suport als seus fills en aquests processos, per no poder ajudar-los a defensar-se. Sobretot quan el fill o filla manifesten les seves dificultats, els seus desconcerts i els seus malestars. Però l'autonomia i la recerca de recursos propis en l'adolescent té relació amb el vincle que tinga amb els seus pares, amb una separació relativa respecte a ells. Com més se li reconegui l'adolescent i se li respectin les seves vivències subjectives seves pròpies formes de sentir i de pensar, més se li promou i se l'autoritza a tenir una posició activa en el seu món social. Perquè en realitat no es tracta d'una impotència dels pares sinó d'una impossibilitat de fer per l'adolescent, de decidir per ell i de desitjar per ell. Quan els pares donen lloc als seus opinions, quan els escolten en les seves apreciacions subjectives sobre el seu món social i sobre la vida, quan té una mirada respectuosa malgrat les diferències és llavors quan donen suport i autoritzen l'adolescent en el seu creixement personal i social.