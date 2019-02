Unes 500 persones viuen en assentaments irregulars a Barcelona

La tinenta d'alcalde de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, ha detallat aquest dilluns que 481 persones viuen en assentaments irregulars a la ciutat -50 menys que a principis de 2018-, i l'Ajuntament ha triplicat els recursos per atendre-les, ha explicat a petició de Cs en comissió municipal.









Ortiz ha destacat que la política del Govern d'Ada Colau és assegurar el seguiment i l'atenció social d'aquestes persones, i no expulsar-, com fan altres ciutats: "Nosaltres som una ciutat que vol acompanyar aquestes persones, que ja s'han vist expulsades d'altres llocs d'Europa".





Ha subratllat que el nombre de persones que arriben a la ciutat va en augment i no depèn de l'Ajuntament, del que sí que depèn l'atenció que reben aquestes persones, ha dit en la comissió de Drets Socials, presidida per primera vegada per la republicana Gemma Sendra -substitueix Montserrat Benedí-, que va entrar com a regidora després de la marxa de l'ara conseller Alfred Bosch.





Marilén Barceló (Cs) ha criticat que "s'està passant dels 'narcopisos' als 'narcocotxes' i als 'narcocampaments", com el del solar on s'ha de construir un hotel a Drassanes, davant del que Ortiz li ha preguntat si el que proposen és abordar l'assumpte com va fer l'exprimer ministre francès i alcaldable amb suport de Cs, Manuel Valls.





La regidora del PDeCAT Maite Fandos ha assegurat que l'anterior mandat de Xavier Trias va començar amb 736 persones en assentaments i el va acabar amb 384, que ara han tornat a augmentar fins 481: "Van venir aquí a arreglar-ho tot, i ho estan espatllant tot".





La socialista Carmen Andrés ha assegurat que hi ha més persones vivint ara en assentaments irregulars que en barraques en els anys 90, al que Ortiz ha respost: "Com es van resoldre les barraques? Amb urbanisme que excava i fa fora les persones".





La republicana Montserrat Benedí ha demanat més definició en el model de Barcelona en l'atenció a les persones, mentre que Alberto Villagrasa (PP) ha sostingut que la situació està pitjor que mai: "Venien una mica de salvapàtries, i hi ha més persones en els assentaments".





Des de la CUP, Maria Rovira ha ressaltat que l'assumpte requereix solucions complexes, perquè és conseqüència d'una mala distribució de la riquesa, mentre que el regidor no adscrit Gerard Ardanuy ha criticat la "incapacitat" de l'executiu municipal de presentar mesures, i el també no adscrit Joan Josep Puigcorbé ha demanat detalls sobre l'augment de recursos.





En una compareixença posterior sobre ocupacions il·legals a petició del PP, el regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha explicat que més del 70% dels pisos ocupats a Barcelona són d'entitats bancàries, i ha dit que l'Ajuntament actua immediatament quan algú entra en pisos del seu parc públic -amb 12 casos el 2017 i 36 el 2018-.