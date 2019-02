El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i el Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus s'han unit per impulsar nous tractaments a través de l'art, el primer d'ells en el terreny de la psicologia a una trentena de dones d'orígens culturals diversos i amb un quadre d'estrès posttraumàtic.





Segons ha explicat en roda de premsa aquest dilluns el cap del servei de Psiquiatria del centre, Josep Antoni Ramos-Quiroga, és un projecte "molt ambiciós", atès que serà la primera vegada que es traci una estratègia amb persones de diferents orígens culturals que han patit traumes per estrès posttraumàtic.





Ha concretat que la teràpia començarà a finals d'abril i tindrà lloc en deu sessions de dues hores cadascuna, unes primeres d'acolliment, unes altres perquè sorgeixin els sentiments inconscients i el relat sobre el trauma pugui ser més clar, alhora que permeti una "interconnexió social entre elles".





En total hi ha 30 pacients seleccionades --la meitat seguiran la teràpia a l'hospital, i la resta al museu--, totes elles tenen orígens culturals diversos: refugiades i immigrants, seleccionades d'aquesta manera perquè "més del 70% de dones immigrants arribades a a Catalunya tenen situacions de violència de gènere".





ESTRÈS POSTTRAUMÀTIC





Totes les pacients triades responen a un patró d'estrès posttraumàtic després d'haver travessat diversos traumes complexos, com "agressió sexual, maltractament, abús, infarts i cremades greus", que generen situacions d'ansietat que les dones reviuen de manera crònica amb alteracions en el somni i l'estat d'ànim, entre d'altres.





Aquesta teràpia vol ser una millora nova i innovadora que permeti a les pacients un millor vincle interpersonal, millores en l'estat d'ànim i guanyar autoestima, així com incrementar la resiliència davant de futures situacions.





Ramos-Quiroga ha dit que després d'incidir en aquestes pacients, l'hospital està interessat a ampliar la teràpia a l'autisme, el TDAH i els nens amb síndrome alcohòlica fetal.





La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha subratllat que la cultura té una dimensió social important, fins i tot "guareix o pot ajudar a guarir", i ha celebrat que el projecte incideixi en dones en situació vulnerable i especialment casos de violència de gènere.





La consellera de Salut, Alba Vergés, ha mostrat el seu convenciment que la cultura ofereix molts beneficis als pacients, i també ha enaltit que el projecte arrenqui amb dones vulnerables: "Les persones no són vulnerables de per sí, sinó que estan vulnerabilitzades per situacions que es troben".





El director del Museu Nacional de Catalunya (Mnac), Pepe Serra, ha lamentat que un 70% de la societat que no només no va als museus, sinó que no sap si li interessen, a causa de la bretxa social: "És la gran revolució pendent".





El gerent del Vall d'Hebron, Vicenç Martínez, ha reivindicat que el seu centre és l'hospital públic més gran de Catalunya, amb el pas diari de 45.000 persones, i ha celebrat que aquest projecte és un primer pas molt important d'un conveni general que ha d'incloure un Espai Mnac dins de l'hospital.





D'aquest espai ha concretat que la ubicació ja està triada en un espai suficientment gran, i que mirarà de combatre l'estrès amb el que els metges, les famílies i els pacients caminen: "Serà un lloc on baixar a relaxar-se", i on un àudio explicarà les obres instal·lades.