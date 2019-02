Treballadores d'Endesa s'han programat visites a centres docents de Lleida, Tarragona i Terrassa (Barcelona) pel Dia Internacinal de la Dona i la Nena a la Ciència, per fomentar la presència de joves en el món científic i tecnològic.





Són visites de les enginyeres Mònica Escobar i Carme Cárdenas i la ambientòloga Immaculada Ordóñez per explicar als alumnes el seu treball i per compartir la seva vocació en una empresa elèctrica, segons un comunicat d'Endesa.





Aquestes activitats se sumen a les més de 2.580 que nombroses institucions i col·legis organitzen l'1 al 15 de febrer, i el dia 11 d'aquest mes va ser designat per l'Onu com a data per a destacar la importància de la dona en la ciència i la tecnologia.