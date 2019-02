CaixaBank llança la seva primera línia de crèdit contra el canvi climàtic

CaixaBank ha llançat la seva primera línia de crèdit, de fins a 30 milions d'euros, per a projectes que combatin el canvi climàtic a través del programa específic del Banc Europeu d'Inversions (BEI Acció Climàtica) per finançar l'acció pel clima, segons un comunicat de l'entitat.





Són crèdits per a particulars, autònoms, pimes, Midcaps i entitats del sector públic: el límit és de 12,5 milions d'euros per a pimes i particulars i un màxim de 25 per Midcaps; i el termini d'amortització és de 2 a 8 anys, amb possibilitat d'activar una mancança de 12 mesos.





A més BEI i CaixaBank han signat una segona operació de 35 milions per finançar el Projecte Eòlic Goya, que contribuirà a crear nou parcs eòlics a Aragó amb capacitat total de 303 MW --el BEI participa en el finançament amb un altre préstec de 50 milions atorgada en 2018 a l'espanyola Forestalia Renovables sota el marc del Pla d'Inversions per a Europa--.