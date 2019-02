​Boye denuncia "persecució" contra l’advocat Silvestre

El bufet d’advocats de Gonzalo Boye (qui ha estat, també, l’encarregat de coordinar la defensa de Carles Puigdemont) ha denunciat "a instàncies supranacionals" la situació de "desemparament", "abús" i "persecució" que considera que està patint el jurista Josep Anton Silvestre.









El despatx de Boye va fer públic que assumia la defensa internacional del lletrat andorrà mitjançant un tuit en el qual assegurava que "la situació de desemparament, davant l’atropellament i abús per part de les autoritats andorranes" que afecta l’advocat del Principat "ens ha portat a assumir la seva defensa internacional".





El missatge va anar seguit de tres piulades més en les quals es critica durament el sistema judicial i fins i tot l’actuació del Col.legi d’Advocats del país, segons informa el diari andorrà 'El Periòdic'.





Boye ha confirmat que s’ha posat una denúncia "i quan es destriïn els fets això portarà conseqüències que estic segur que Andorra voldrà evitar". Amb tot, va declinar donar més detalls sobre l’organisme davant del qual han actuat ni tampoc en què es basa exactament l’acció.





"Pensem que el més correcte és esperar que les autoritats andorranes descobreixin per elles mateixes quin organisme és", i "evidentment el que no podíem fer era seguir veient com s’estaven atropellant els drets d’un company i no fer res".





"Hem subministrat tota la documentació de la qual disposem, incloses les actes en les quals es veu clarament com se l’amenaça en la sala de justícia", ha afegit.





Silvestre està immers en un enfrontament amb les institucions judicials del país així com amb el Col·legi d’Advocats. En el primer cas, Silvestre va presentar diverses recusacions contra els magistrats de la causa BPA i, finalment, el Tribunal Superior va acceptar apartar el president del Tribunal de Corts, Josep Maria Pijuan, de la coneguda com a causa general.