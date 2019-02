Suspesa sense data la venda del Centre Gallec de Buenos Aires

Ni ofertes de compra, ni assemblea, ni nova directiva. El futur del Centre Gallec de Buenos Aires s'ha complicat encara més en els últims dies. Galícia i Espanya estan així un pas més prop de perdre la que va ser la més important de les seves institucions a l'exterior.





Vigilants al Centre de Buenos Aires / Facebook Centre Gallec





El Butlletí Oficial de la República Argentina va publicar ahir l'anunci pel qual se suspèn l'Assemblea General. L'esperada assemblea ja havia patit almenys un endarreriment. Ara la reunió en la qual els socis haurien de votar una possible oferta per vendre el seu hospital i evitar la fallida s'esfuma.





Entre les raons al·legades per l'interventor per suspendre l'assemblea està "que els eventuals oferentantes, van sol·licitar un termini major per a la presentació de les ofertes per a l'adquisició de l'immoble situat en l'Av. Belgrano 2199, CABA i els seus annexos".





