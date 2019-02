Un brot de sarna a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Barcelona) ha afectat fins al moment a 10 persones --un pacient i nou treballadors--, segons ha informat aquest dimarts la Conselleria de Salut en un comunicat.





El 30 de gener, la Xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya va rebre la notificació del brot, i el Servei de Vigilància Epidemiològica del Barcelonès Zona Sud està fent seguiment amb l'adopció de les mesures recomanades de vigilància exhaustiva de treballadors i pacients i tractament preventiu de persones exposades.





La sarna --els brots són d'obligada declaració a la Xarxa de vigilància-- és una parasitosi de la pell causada per un àcar, que es manifesta amb una erupció que produeix picor intensa ocasionat pels àcars que excaven túnels en la capa superficial de la pell.





El període d'incubació és de dos a sis setmanes i, en general, la transmissió és per contacte personal proper i prolongat amb la pell d'una persona afectada, i mitjançant roba també es produeix si ha estat recentment contaminada.





Institucions com llars de jubilats, centres sociosanitaris i l'entorn familiar són àmbits on es produeixen brots de forma més freqüent en haver major contacte entre els seus integrants, quan es contreu per primera vegada pot passar setmanes desapercebuda, i és important fer el tractament correcte per evitar la seva extensió --tant a l'afectat com als seus contactes--.