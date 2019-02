Álvaro Longoria





El codirector del documental 'Dos Cataluñas', Álvaro Longoria, realitzat juntament amb Gerardo Olivares, ha retornat el matí d'aquest dimarts el premi Cinema for Peace, que va rebre ahir en un acte del festival de cinema de Berlín de mans de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





Longoria ha assegurat que s'han sentit "instrument d'una manipulació", cosa que no els ha assegut "gens bé" ja que no representa l'"esperit" del documental' Dos Cataluñas', pel que van rebre aquest premi, que busca una "neutralitat" i que denuncia l'"intent de manipulació informativa".





El codirector de 'Dos Cataluñas' ha criticat la trampa duta a terme per l'organització de la Berlinale. Els organitzadors del festival li van assegurar que encara Puigdemont anava a assistir a la gala de lliurament, "no s'anava a lligar la seva presència amb un hipotètic premi i en el cas en què guanyessin, se'ls mantindria separats".





"Des de la nostra ètica professional no podem acceptar aquest tipus de coses, de manera que aquest matí hem decidit tornar el premi", ha assenyalat el director i productor, a qui l'organització del premi, Cinema for Peace, li ha traslladat la seva comprensió. Segons ha argumentat aquest grup benèfic, amb base a Berlín, han intentat donar a l'acte "una imatge d'imparcialitat".





Gerardo Olivares, codirector de la cinta, tot i estar a Berlín va decidir no assistir a la gala perquè "no ho veia tan clar". No obstant això, Longoria sí va ser i es va quedar "sorprès" que l'expresident català pugés a donar "un discurs polític o un míting" i posteriorment fes lliurament del premi, "amb la conseqüent foto".





Netflix, productora del documental, que es pot veure en la seva plataforma des del passat mes d'octubre, ha traslladat al directors el seu suport i ha manifestat que és la seva "decisió", el que per a Longoria és "un luxe".