L'acadèmic Félix de Azúa, que publica un recull d'assajos sobre el món de l'art a 'Volver la mirada' (Debate), ha criticat la falta de finançament de l'Estat a la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) assegurant que si fos una institució "catalana, ja se li hauria donat".





Malgrat assegurar que no li "preocupa" la situació financera de la RAE, ha assenyalat en una entrevista amb Europa Press que, en cas de no rebre aquestes ajudes econòmiques, la institució tancarà. "Als que hauria de preocupar seria als gestors de la cultura, però aquest país té uns ministres de Cultura tan estranys que una Acadèmia que es dirigeix a 500 milions de clients no els sembla interessant", ha lamentat.





Azúa també posa en la mateixa situació al Museu del Prado, la situació econòmica del qual "també clama al cel". "Hem de ser l'únic país europeu al que no li importa gens tenir aquestes institucions, perquè aquí el que agraden són les discoteques i els partits de futbol, que són divertides i estan molt bé. Però en el cas del Prat, s'obliden que és una de les atraccions turístiques més importants", ha criticat.





L'escriptor ha parlat sobre l'actual situació de Catalunya, assegurant que no tornarà a aquesta comunitat autònoma "fins que sigui un territori lliure on la gent pugui exercir les seves llibertats més immediates i personals". "És a dir, evitar les multes per escriure en una llengua que no és el català o et pintin el negoci dels teus pares", ha recordat.





Al seu entendre, "tots els Governs" a Espanya "des de Felipe González des d'ara, han estat finançant als separatistes". "El que hi ha avui a Catalunya ho hem estat finançant amb impostos espanyols: Aznar els va donar un munt de diners i afavorir a Pujol, Zapatero no diguem, però és que Sánchez els ha millorat a tots", ha ironitzat.





SANTIAGO SERRA "MAI HA TRANSGREDIT RES"





En el seu llibre, Azúa parla del "acabament de l'art", una teoria que ell dóna suport i que al·ludeix a la "mort" de l'art en aquests dies. "La tasca de l'art, el que havia de dir i fer, ja està fet i dit i ara no cal. A partir dels anys 70 forma part dels espectacles i el turisme i seguirà tota la vida sense diferenciar d'altres tasques", ha alertat.





Precisament, ha posat com a exemple a la fira d'art contemporani ARCOmadrid, "interessant però que no està feta per gent com" ell. "És interessant per a aquells que van a aquestes fires com ara les fires ramaderes, res més", ha apuntat, recordant que ja no hi ha "transgressió, per molt que així ho presenti la publicitat i els mitjans".





"Per exemple, Santiago Serra (autor de l'obra 'Presos polítics', retirada l'edició anterior) mai ha transgredit absolutament res. És un home que porta com 20 o 30 anys fent-se ric amb aquest tipus de coses, que ell sap que són una explotació de l'estupidesa general i la difusió dels mitjans", ha criticat.





LA MOSTRA DE CHRISTIAN GÁLVEZ: "DEIXEU QUE LA GENT GUANYI DINERS"





Per contra, no comparteix totalment les crítiques a exposicions com la comissariada per Christian Gálvez al voltant de la figura de Leonardo da Vinci. "A mi el que m'estranya és que no hi hagi més espectacle en aquestes exposicions, l'art mou milions i és normal", ha destacat.





"Deixeu viure i que la gent guanyi diners i faci coses. ¿Que no té rigor científic? Bé, el que ho vulgui buscar sap on es troba: en revistes especialitzades o llibres. Demanar que en les exposicions d'avui en dia hi hagi rigor científic és ingenu ", ha conclòs, no sense abans assegurar que la mostra de Da Vinci és" un blockbuster dirigit per un locutor de televisió". "Però aquesta idea ja la va tenir abans Pedro Sánchez, posant com a ministre de Cultura a un locutor: és una visió moderníssima de la cultura", ha ironitzat.