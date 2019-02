La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana en col·laboració amb Endesa ha llançat la plataforma Palau Digital, una extensió virtual de l'oferta cultural i artística de l'equipament.

Segons ha informat en un comunicat aquest dimarts, aquesta plataforma posa a l'abast dels usuaris l'actualitat, els concerts i continguts musicals generats pel Palau.





Aquesta plataforma és una aposta per la digitalització com a eina per difondre continguts, fidelitzar el públic, crear comunitat i promoure la interacció.