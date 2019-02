La família Pujol va cobrar 50.000 euros per la compra d'un edifici per a la Generalitat

La Policia Nacional ha conclòs en una investigació que la família Pujol va ingressar més de 50.000 euros per la compra el 1991 d'un edifici destinat a ser seu de la Conselleria de Medi Ambient, quan Jordi Pujol era president de la Generalitat.





Així ho indica l'informe del Grup 23 de la UDEF-BLA dirigit al jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata.









Els agents han arribat a aquesta conclusió després de confirmar la veracitat de la declaració que va fer el 1994 l'empresari Alberto Freixa Vidal en el cas de corrupció anomenat Grand Tibidabo, en la qual va assegurar que una part de la comissió abonada en la compra de la Generalitat havia acabat en mans d'un dels fills dels Pujol, informa 'Vozpópuli'.





I la UDEF-Bla ha confirmat aquest cobrament presumptament irregular en descobrir que l'empresa denominada Catalana de Mitjans Edició SA, l'administrador únic era Joan Anton Sánchez Carreté, l'assessor financer de la família Pujol Ferrusola, va ingressar un xec per un valor de 9.365. 000 pessetes (56.284 euros) en l'operació, per la qual la Generalitat presidida per Jordi Pujol Soley va pagar 25,1 milions d'euros el 1991 a l'empresari Javier de la Rosa.