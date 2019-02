La pel·lícula de les primeres lesbianes que es van casar a Espanya i que veta la Berlinale

La peripècia d'Elisa i Marcela, que es van casar per l'Església a principis de segle, és la protagonista de l'última cinta d'Isabel Coixet.





Malgrat l'atractiu històric de la cinta, l'obra de la directora catalana ha estat rebutjada de la secció oficial de llargmetratges de la Berlinale pel fet que la seva productora sigui Netflix.





Més d'un centenar d'operadors han signat una carta dirigida al director del festival del certamen, Dieter Kosslick, i a la ministra de Cultura alemanya, Monika Grütters, perquè aquesta cinta es "mostri fos de concurs".





Fins al moment, uns 160 operadors de cinema han signat la convocatòria, segons l'associació AG Cinema - Gremi de Teatre d'Art de Cinema Alemany.





La Berlinale ha recordat que la pel·lícula de Coixet a Espanya arribarà als cinemes. Aquesta no és la primera vegada que sorgeix una polèmica en festivals per la participació d'una pel·lícula produïda per Netflix en la competició oficial.





'Roma' ja va iniciar la seva marxa pels festivals acompanyada de polèmica, ja que va quedar fora del programa de Cannes. Els responsables del certamen francès van condicionar la inclusió de qualsevol producció d'una plataforma a un compromís de la seva estrena a les sales franceses.









Marcela i Elisa després de les noces, fotografiades per José Sellier | Wikimedia





Diverses cintes gallegues, com obres de Lois Patiño i Ignacio Vilar, es promocionen al mercat que se celebra en el marc del festival.





La pellícula 'Elisa i Marcela', que explica la història de les dues gallegues que a principis del segle XX van protagonitzar la que està considerada com primer casament homosexual a Espanya, tindrà la seva estrena mundial aquest dimecres al Festival Internacional de Cinema de Berlín.





