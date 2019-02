Alsina humilia Torra a Onda Cero

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha concedit la primera entrevista després del començament del judici del procés a l'emissora Onda Cero.





Al programa 'Más de uno' conduït per Carlos Alsina, el Molt Honorable ha assegurat que "la democràcia va primer que la llei" i que el dret d'autodeterminació és aplicable al cas català.





Alsina li ha recordat que el dret d'autodeterminació no regeix en situacions com les de Catalunya i que "l'independentisme ha de reformar la Constitució" per aconseguir els seus objectius, en comptes de saltar-se la legalitat.





"Vostès volen resoldre el conflicte de manera que la societat espanyola accepti el que estan exigint, aquesta és l'única solució que vostès plantegen". "Però no li sembla normal?", li ha preguntat Torra a Alsina, al que aquest ha respost: "Com em semblarà normal que vostè estigui dedicant tota la seva acció política a arrabassar-als espanyols la possibilitat de decidir sobre la nació espanyola? Vostè creu que els espanyols no tenim dret a decidir on comença i on acaba Espanya?".