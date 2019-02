Espanya és, després dels Estats Units, el país amb més centres hospitalaris certificats i que han estat reconeguts internacionalment per oferir i dispensar una assistència de qualitat als seus pacients oncològics, segons es desprèn de l'anàlisi realitzada per la Fundació Excel·lència i Qualitat de l'Oncologia (ECO ) i la Societat Americana d'Oncologia Clínica (ASCO, per les sigles en anglès).





"Hi ha un creixent interès a tot el món per aconseguir un estàndard de qualitat que garanteixi que els problemes de salut poden abordar-se de manera efectiva i eficient, amb poca variabilitat entre les diferents pràctiques i els professionals. La Fundació ECO ofereix als hospitals espanyols la possibilitat d'autoavaluar-se i participar en aquest procés de certificació internacional per garantir l'anàlisi, la comparació i la millora contínua", ha dit el president de la Fundació ECO i cap del departament d'Oncologia Mèdica de l'IU, Vicente Guillem.





La implementació d'aquests programes d'avaluació i certificació ha suposat un alt desenvolupament de la qualitat oncològica a Espanya, que és, després dels Estats Units, el país del món amb més centres certificats, seguit del Brasil, Grècia, Romania i Aràbia Saudita. "Això ha permès que els oncòlegs espanyols puguin oferir una assistència als seus pacients de la més alta qualitat", ha apuntat el doctor Guillem, després d'assenyalar que l'arribada de la Medicina de Precisió ha canviat l'abordatge del càncer ja que cada pacient i la seva tumor té unes característiques úniques i específiques.





Per obtenir la certificació, que es renova cada tres anys, els serveis d'Oncologia han de demostrar que les seves pràctiques compleixen, almenys, vint estàndards de qualitat relacionats amb diversos aspectes del seu dia a dia com l'administració i preparació de la quimioteràpia, la avaluació de la toxicitat o l'adherència del tractament i l'educació del personal, entre d'altres qüestions.





Fins al moment han obtingut aquesta certificació l'Institut Valencià d'Oncologia, l'Hospital General de València, l'Hospital Ramón i Cajal de Madrid i l'Hospital Clínic Universitari de Santiago.





Així mateix, des de l'any 2015, 24 hospitals s'han registrat en el programa d'autoavaluació que permet detectar àrees de millora i fortaleses. "Gràcies a l'acord amb ASCO i la seva iniciativa de qualitat tenim una excel·lent eina per avaluar l'atenció oncològica que es realitza en qualsevol país, el que permet comparacions a nivell internacional, implementar procediments de millora i una garantia de la mateixa qualitat de servei al voltant del món", ha tancat el doctor López.