Uns 13,5 milions d'afganesos s'enfronten a una greu inseguretat alimentària en l'actualitat en un país en el qual més de la meitat de la població viu en la pobresa i en què dècades de conflicte han tingut un gran impacte en la població, ha alertat aquest dimecres l'ONU.

Segons ha explicat el número dos de la Missió d'Assistència de l'ONU a l'Afganistan (UNAMA), Toby Lanzer, moltes d'aquestes persones sobreviuen amb menys d'un apat al dia.





D'acord amb l'ONU, una mica menys de deu milions d'afganesos viuen en la categoria 3 dins dels cinc nivells en els quals es mesura la inseguretat alimentària i el que el més elevat equival a la fam, mentre que altres 3,6 milions es troben en la categoria quatre, a un pam de morir de fam, ha subratllat.





L'Afganistan té uns 34 milions d'habitants. L'any passat, el Programa Mundial d'Aliments (PMA) va ajudar uns 5,5 milions de persones i la previsió per aquest any és atendre a 4,5 milions.





Per a això, l'ONU ha sol·licitat 612 milions de dòlars per a la resposta humanitària. Lanzer ha demanat als donants que facin les seves aportacions aviat perquè una llarga espera dels fons farà més difícil resoldre el problema, que en el pitjor escenari significaria que "la gent mori".





El responsable de l'ONU ha advertit que fins i tot si el conflicte acaba aquest any, davant les converses que estan mantenint els talibans amb els Estats Units --en les quals de moment no participa el Govern afganès--, els reptes als quals s'enfronta el país no acabarien immediatament.





"Una vegada que hi hagi pau, comença la veritable guerra", ha subratllat Lanzer, en referència a la necessària lluita contra la pobresa del país asiàtic.





Segons Lanzer, un 54 per cent de la població viu per sota del llindar de la pobresa en un país on al conflicte s'ha sumat en el darrer any a més una greu sequera. "La gent aquí no viu, sobreviu", ha il·lustrat el responsable de l'ONU.





Per la seva banda, el secretari general del Consell Noruec per als Refugiats (NRC), Jan Egeland, ha subratllat durant una visita a l'Afganistan que mentre s'estan celebrant "les benvingudes converses de pau", la població segueix fugint de "bombardejos aeris, foc creuat i ofensives militars" a l'Afganistan.





"Moltes de les víctimes recents en la guerra afganesa es troben en zones de difícil accés on els pocs grups humanitaris estan superats per les necessitats", ha denunciat en un comunicat.





A l'Afganistan hi ha uns 1,5 milions de desplaçats interns. El NRC va dur a terme un estudi el 2012 que va posar de manifest que gairebé la meitat dels desplaçats rebien assistència, però cinc anys després solament una quarta part d'ells rebien suport extern.





Segons ha explicat Egeland, totes les persones amb les quals ha parlat durant la seva visita "anhelen la pau després de generacions de guerra sagnant i sense sentit". Però també "preguen que el progrés que ha portat l'ajuda estrangera s'asseguri i que totes les promeses en matèria d'educació, salut i desenvolupament que no s'han complert no s'oblidin ara que les forces estrangeres es preparen per marxar".