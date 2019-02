La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i regidor de Mobilitat de la capital catalana, Mercedes Vidal, ha dit que la gestió de l'empresa de la presència d'amiant al metro "no és una qüestió objecte de negociació, perquè l'amiant és una qüestió que està totalment protocolaritzat".





En una compareixença sol·licitada pel PP en la comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat sobre la vaga de metro convocada pel MWC, Vidal ha remarcat que el tractament de la presència de l'amiant "no depèn de la discrecionalitat de cap empresa", sinó que està regulat mitjançant protocols.





Ha ressaltat que durant aquest mandat s'ha realitzat una recerca més intensiva dels llocs possiblement afectats per amiant i que s'han obert expedients a extreballadors del metro que podrien haver-se vist afectats --- són 420 exempleats, segons fonts de TMB--.





Una altra de les raons dels treballadors per convocar la vaga ha estat l'automatització de portes, perquè consideren que pot implicar la pèrdua de llocs de treball, sobre el que Vidal ha dit que no té per què representar una pèrdua de personal i que "la automatització de línies de metro és una tendència global".





Ha citat com una altra de les raons uns acomiadaments relacionats amb fets delictius, pel que ha defensat que hi ha "molt poc marge per negociar cap d'aquestes qüestions", perquè a més hi ha un conveni signat amb els treballadors després d'una llarga negociació, que també va implicar vagues.





Vidal ha descartat reforçar el servei durant el MWC perquè vulneraria el dret de vaga, però ha ressaltat que els serveis mínims es decretar per assegurar el servei, i ha dit que Fira de Barcelona sí que podria prendre mesures per millorar la mobilitat.