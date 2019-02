La direcció de Nissan torna a reduir el ritme de producció a la planta de la Zona Franca. La companyia ha anunciat que preveu limitar a 10.000 les unitats fabricades a Barcelona, el que suposarà un 20% menys, entre els mesos d'abril i agost d'aquest mateix any.





A finals de gener, el sindicat USOC ja va denunciar que la direcció havia decidit deixar de produir la furgoneta NV200 de combustió. Els motius esgrimits per la companyia van ser la caducitat comercial d'aquest model, que ja portava deu anys a la venda, així com la voluntat de transitar cap a les pickups 'verds', com el model germà de la NV200 elèctrica.





No obstant això, l'organització sindical va denunciar que aquest anunci suposava deixar la línia 1 "en una precària situació, amb tan sols un producte, la NV200 elèctrica, les produccions a dia d'avui no tenen el mateix pes en el global de la producció de la planta".





Ara també s'anuncia que a la línia 2, on es fabrica la pickup, també hi haurà una reducció, provocada per la volatilitat del mercat en alguns dels països als quals la planta de Barcelona exporta.





La direcció de la companyia ha explicat que aquesta reducció no vol dir que la tendència del següent any fiscal sigui així, ja que la producció pot recuperar-se en funció de la demanda.





UGT CONSIDERA QUE LA PLANTA TÉ FUTUR





En un comunicat difós aquest dimecres, el sindicat UGT ha lamentat que "la situació productiva de la planta de Nissan Zona Franca actualment es troba per sota del 50% de la seva capacitat" i que les expectatives de 2019 revelades per la companyia reduiran encara més la seva volum de treball.





"Aquesta situació no és producte d'una falta de competitivitat de la planta", assenyalen els treballadors, "sinó d'una acusada manca de política industrial i plans de futur per part de la companyia".





UGT considera que la solució passa per un desplegament d'inversions, producte i ocupació a diversos nivells: "inversions per adequar les instal·lacions i per afrontar els reptes del sector davant les noves tecnologies", "productes de futur i per a la nostra capacitat productiva" i la creació d'un "compromís de manteniment d'ocupació que consolidi el centre de treball".





No obstant això, les negociacions entre la direcció i els empleats estan aturades a l'espera que s'arribi a un acord tant sobre les baixes voluntàries com sobre els compromisos industrials del gegant format per Renault, Nissan i Mitsubishi.





A la planta Zona Franca treballen unes 3.000 persones, de les quals un centenar són temporals, mentre que en el mateix recinte de Zona Franca operen 1.000 empleats subcontractats.